23 марта 2026 в 14:35

Случайно смешал остатки хрена со сметаной и горчицей — получился соус, который теперь готовлю постоянно. Идеален к мясу или рыбе

Фото: D-NEWS.ru
Пол-ложки дижонской горчицы — это не просто для остроты. У нее свой чуть пряный благородный вкус, который отлично дружит и с хреном, и со сливками. Она не перебивает, а дополняет, делает вкус более сложным и интересным. Без нее соус был бы просто острым, а с ней — изысканным.

Что понадобится для соуса

Беру небольшой кусочек свежего корня хрена, 75 г густой сметаны, 75 мл жирных сливок (33%), половину столовой ложки дижонской горчицы и 1–2 чайные ложки белого винного уксуса.

Как я его готовлю

Корень хрена очищаю и натираю на самой мелкой терке — мне нужно примерно 2–3 столовые ложки тертой массы (осторожно, пары жгучие!). В миске смешиваю свеженатертый хрен со сметаной, сливками, горчицей и уксусом. Тщательно вымешиваю до однородности. Перекладываю соус в чистую стеклянную банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 10–12 часов, а лучше на сутки. За это время вкусы соединятся, острота станет благородной, а текстура — идеальной. Подаю охлажденным к мясу, рыбе, холодцу или пельменям.

Проверено редакцией
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Общество
Никакой больше шубы и винегрета. Готовлю свеклу по-корейски — ярко, пикантно, без грамма майонеза и варки
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Общество
Три кулича к Пасхе: творожный, классика на дрожжах и для похудения
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Общество
Суши-тарталетки приготовить проще, чем заказать: простые продукты и никакой мороки
Постная, но роскошная: томатная подлива с горошком, которая покорит всех. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и аромата
Общество
Постная, но роскошная: томатная подлива с горошком, которая покорит всех. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и аромата
Картофщипс — адыгская магия из картофеля: густой соус-пюре с перцем и чесноком, который покоряет
Общество
Картофщипс — адыгская магия из картофеля: густой соус-пюре с перцем и чесноком, который покоряет
соусы
рецепты
горчица
хрен
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

