Если добавить к курице горчицу и сливки — выйдет крутая подлива: вместо надоевших гуляшей и жареной

Эта курица у меня давно вытеснила обычные подливы и скучные варианты жареного филе. Всё дело в соусе: сливки делают его нежным и бархатистым, а горчица добавляет лёгкую пикантность и глубину вкуса. Получается настолько удачно, что потом хочется поливать этой подливой буквально всё — картошку, макароны и даже гречку.

Особенно нравится, что готовится блюдо очень быстро и без сложностей. Пока курица обжаривается, овощи дают сок и аромат, а через несколько минут всё превращается в густой сливочно-горчичный соус с насыщенным вкусом.

Ингредиенты: куриное филе — 500–600 г, болгарский перец — 1 шт., лук — 1 большая луковица, сливки 20% — 250 мл, горчица — 1–2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль, чёрный перец — по вкусу.

Куриное филе нарезаю кусочками и быстро обжариваю до лёгкой золотистой корочки. Добавляю лук полукольцами и болгарский перец, готовлю ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче и ароматнее.

Отдельно смешиваю сливки с горчицей и вливаю в сковороду. Соус почти сразу начинает густеть и обволакивать курицу. Убавляю огонь и тушу всё примерно 15–20 минут.

