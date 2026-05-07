День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 13:10

Если добавить к курице горчицу и сливки — выйдет крутая подлива: вместо надоевших гуляшей и жареной

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта курица у меня давно вытеснила обычные подливы и скучные варианты жареного филе. Всё дело в соусе: сливки делают его нежным и бархатистым, а горчица добавляет лёгкую пикантность и глубину вкуса. Получается настолько удачно, что потом хочется поливать этой подливой буквально всё — картошку, макароны и даже гречку.

Особенно нравится, что готовится блюдо очень быстро и без сложностей. Пока курица обжаривается, овощи дают сок и аромат, а через несколько минут всё превращается в густой сливочно-горчичный соус с насыщенным вкусом.

Ингредиенты: куриное филе — 500–600 г, болгарский перец — 1 шт., лук — 1 большая луковица, сливки 20% — 250 мл, горчица — 1–2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., соль, чёрный перец — по вкусу.

Куриное филе нарезаю кусочками и быстро обжариваю до лёгкой золотистой корочки. Добавляю лук полукольцами и болгарский перец, готовлю ещё несколько минут, пока овощи не станут мягче и ароматнее.

Отдельно смешиваю сливки с горчицей и вливаю в сковороду. Соус почти сразу начинает густеть и обволакивать курицу. Убавляю огонь и тушу всё примерно 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и бекона. Шикарный суп за 15 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
С этой пиццей забудете дорогу в кафе: тесто как пух, копчено-сливочная начинка — вкус просто отпадный
Общество
С этой пиццей забудете дорогу в кафе: тесто как пух, копчено-сливочная начинка — вкус просто отпадный
Быстрый куриный рулет вместо колбасы: скрутили в конфету и отправили в духовку
Общество
Быстрый куриный рулет вместо колбасы: скрутили в конфету и отправили в духовку
Нашла рецепт капусты по-немецки: теперь не квашу, делаю так — простой рецепт с горчицей
Общество
Нашла рецепт капусты по-немецки: теперь не квашу, делаю так — простой рецепт с горчицей
Горчица и еще 2 натуральных средства от сорняков — дешевле гербицида и безопаснее соли
Общество
Горчица и еще 2 натуральных средства от сорняков — дешевле гербицида и безопаснее соли
Беру курицу и готовлю стифадо: вместо надоевших рецептов гуляша и жареной курицы
Общество
Беру курицу и готовлю стифадо: вместо надоевших рецептов гуляша и жареной курицы
курица
горчица
сливки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.