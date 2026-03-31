Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!

Этот соус — настоящий спасатель. К холодцу — идеально. К заливной рыбе — бесподобно. К отварному мясу — просто сказка. К пельменям вместо сметаны — пальчики оближешь. Да и просто намазать на черный хлеб — уже удовольствие. Сделайте банку, и он не залежится.

Что понадобится для соуса

Беру небольшой кусочек свежего корня хрена, 75 г густой сметаны, 75 мл жирных сливок (33%), половину столовой ложки дижонской горчицы и 1–2 чайные ложки белого винного уксуса.

Как я его готовлю

Корень хрена очищаю и натираю на самой мелкой терке — мне нужно примерно 2–3 столовые ложки тертой массы (осторожно, пары жгучие!). В миске смешиваю свеженатертый хрен со сметаной, сливками, горчицей и уксусом. Тщательно вымешиваю до однородности. Перекладываю соус в чистую стеклянную банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 10–12 часов, а лучше на сутки. За это время вкусы соединятся, острота станет благородной, а текстура — идеальной. Подаю охлажденным к мясу, рыбе, холодцу или пельменям.

