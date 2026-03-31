Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 09:38

Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот соус — настоящий спасатель. К холодцу — идеально. К заливной рыбе — бесподобно. К отварному мясу — просто сказка. К пельменям вместо сметаны — пальчики оближешь. Да и просто намазать на черный хлеб — уже удовольствие. Сделайте банку, и он не залежится.

Что понадобится для соуса

Беру небольшой кусочек свежего корня хрена, 75 г густой сметаны, 75 мл жирных сливок (33%), половину столовой ложки дижонской горчицы и 1–2 чайные ложки белого винного уксуса.

Как я его готовлю

Корень хрена очищаю и натираю на самой мелкой терке — мне нужно примерно 2–3 столовые ложки тертой массы (осторожно, пары жгучие!). В миске смешиваю свеженатертый хрен со сметаной, сливками, горчицей и уксусом. Тщательно вымешиваю до однородности. Перекладываю соус в чистую стеклянную банку, закрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 10–12 часов, а лучше на сутки. За это время вкусы соединятся, острота станет благородной, а текстура — идеальной. Подаю охлажденным к мясу, рыбе, холодцу или пельменям.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
соусы
рецепты
еда
хрен
сметана
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России у двух населенных пунктов
«Нет представления»: в ЕС указали на загадочную деталь в проверке «Дружбы»
Аллергия под контролем: действенные способы борьбы с поллинозом
ВСУ лишились военного маркетплейса после атаки российских хакеров
Стала известна дата проведения «Алых парусов»
В Алтайском крае закрыли еще одну трассу из-за паводка на реке Ануй
Взрывы прогремели в Тель-Авиве
Сотрудники ФСБ поймали шпиона в Белгородской области
В Минобороны раскрыли детали боев за Луговское
Роспотребнадзор расследует новый случай заражения оспой обезьян
ВСУ понесли потери в районе Гришино
Посольство страны СНГ временно закрылось в Иране
США отвели авианосцы на 1 тыс. километров от Ирана
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в апреле
Бизнес уехавшей из России Ренаты Литвиновой несет убытки
В Госдуме призвали запретить один из опасных онлайн-бизнесов
Появились подробности последствий сильных ливней в Чечне
В МЧС раскрыли число затопленных в Дагестане домов
Стало известно, как россияне теряют доступ к деньгам и соцсетям
Лыжница Непряева объяснила, почему допустила серьезную ошибку на Олимпиаде
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.