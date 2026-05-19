Пучок зеленого лука добавляю к филе — и подаю на ужин котлеты «Курочка Ряба»: нежные даже на второй день

Котлеты «Курочка Ряба» — это сочные нежные куриные биточки, в составе которых практически только курица и яйца.

Мелко нарезанное филе с зеленым луком и минимумом муки делает их особенно вкусными и полезными. Они остаются нежными даже на второй день.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г куриного филе, пучок зеленого лука, яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить

Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте. В миске смешайте курицу, лук, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 3-4 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить котлеты «Курочка Ряба» и отметила, что для лучшей клейкости в фарш можно добавить немного сыра. Он также создает хрустящую корочку при поджаривании.

