19 мая 2026 в 12:30

Брауни «Нежность» с замороженной вишней: влажный, ароматный и без лишней возни — рецепт на все времена

Брауни с вишней — это лакомство, которое покорило всю семью. Простой рецепт шоколадного десерта для тех, кто любит влажную насыщенную текстуру и яркую ягодную кислинку. Никакой возни — просто растопил шоколад, смешал с яйцами и мукой, добавил вишню и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: влажный плотный шоколадный брауни с хрустящей корочкой и сочными вишневыми вкраплениями. Шоколад тает во рту, а вишня придает приятную кислинку и свежесть. Идеален к кофе, чаю или как десерт для праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 200 г темного шоколада, 150 г сливочного масла, 3 яйца, 200 г сахара, 100 г муки, 200 г вишни (свежей или замороженной), щепотка соли.

Шоколад и масло растопите на водяной бане. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены. Смешайте шоколадную массу с яичной. Всыпьте муку, аккуратно перемешайте. Добавьте вишню (замороженную не размораживайте). Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут. Дайте полностью остыть в форме, затем нарежьте квадратами.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот брауни с вишней. Удивило то, что замороженная вишня не дала лишней влаги, а осталась целой и сочной. Десерт получился влажным, с идеальной плотной текстурой и тонкой хрустящей корочкой. Кстати, вместо свежей вишни можно использовать черешню — сладости станет больше. Рецепт — настоящая находка для любителей шоколадных десертов!

