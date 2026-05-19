Быстрый медовый рулет «Гости на пороге»: готовим десерт за 15 минут — печётся одним большим пластом

Когда хочется чего-то домашнего к чаю, а времени совсем мало, этот рулет выручает идеально. Не нужно раскатывать коржи, долго возиться с тестом или печь по одному листу — всё намного проще.

Замешали тесто, распределили одним большим пластом и через несколько минут кухня уже пахнет настоящей медовой выпечкой. Рулет получается мягким, нежным и очень ароматным, а крем со сметаной делает его особенно сочным.

Ингредиенты для коржа: мёд — 150 г, сливочное масло — 50 г, сметана — 70 г, яйцо — 1 шт., мука — около 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л. Ингредиенты для крема: сметана — 600 г, творожный сыр — 140 г, сахарная пудра — 90 г, грецкий орех — по вкусу.

Приготовление: в кастрюле соединяем сливочное масло и мёд, слегка прогреваем до однородности. Добавляем сметану, затем яйцо, разрыхлитель и муку. Всё хорошо перемешиваем — тесто получается мягким и слегка тягучим. Распределяем его тонким слоем на коврике для выпечки или на пергаменте, смазанном маслом. Выпекаем при 170 градусах около 10 минут до лёгкого золотистого цвета.

Для крема смешиваем сметану, творожный сыр и сахарную пудру до нежной воздушной массы. Остывший корж смазываем кремом, посыпаем измельчёнными грецкими орехами и аккуратно сворачиваем в рулет. Даём немного пропитаться — и можно подавать к столу.

Личный опыт:

Этот рулет особенно хорош после часа в холодильнике — корж становится очень мягким и буквально тает во рту. А ещё удобно, что печётся сразу одним пластом и не нужно возиться с несколькими коржами, как в обычном медовике.

