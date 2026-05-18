Все смеялись, пока я жарил эти лепешки с травой, а потом просили добавки: готовлю с рисом, изюмом и... снытью

Я собирал сныть на даче, пока соседи косили ее как траву. А потом сделал начинку для лепешек, от которой все офигели. Сладкий изюм, сытный рис и дикая зелень — это звучит странно, но вкус удивительный.

Ингредиенты

Мука — 300 г, минеральная вода — 200 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., рис — 150 г, изюм — 50 г, сныть — 100 г, растительное масло для жарки — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю рис в подсоленной воде до готовности — минут 15. Тем временем заливаю изюм горячей водой, чтобы размягчился. Сныть мою, режу мелко и припускаю на масле пару минут. Смешиваю рис, изюм и сныть — начинка готова.

Тесто делаю проще: смешиваю минералку, масло, соль и муку, мешаю эластичный ком. Делю на 6 частей, раскатываю каждую тонко, кладу по 2-3 ложки начинки и леплю пирожок. Прижимаю ладонью до плоской лепешки и жарю на гриле по 2–3 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сначала сомневался: сладкий изюм и дикая зелень — звучит как эксперимент студента. Но когда снял первую лепешку со сковороды, понял: это гениально. Рис дает сытость, сныть — свежесть, а изюм — неожиданную сладкую нотку.

Рекомендую подавать горячими со сметаной — холодными они тоже хороши, но магия уходит.