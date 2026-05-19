1 пачка творога и кефир — и противень вкуснятины готов! Готовим пышные «улитки» к чаю

1 пачка творога и кефир — и противень вкуснятины готов! Готовим пышные «улитки» к чаю

Готовим пышные «улитки» к чаю. Нужна 1 пачка творога, немного кефира — и противень вкуснятины готов! Пока чайник закипает, на кухне уже стоит аромат свежей выпечки с корицей. Эти творожные улитки получаются мягкими, пухлыми и очень домашними — с тонкой сладкой корочкой и нежной серединкой.

Делать их проще простого: замесили тесто, посыпали сахаром с корицей, свернули — и через несколько минут вся семья уже заглядывает в духовку. Именно та выпечка, которую потом просят приготовить «ещё разок».

Ингредиенты: творог — 200 г, сахар — 60 г, ванильный сахар — 8 г, кефир — 100 г, мука — 300 г, растительное масло — 50 г, яйцо — 1 шт., соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., сахар для посыпки — 2-3 ст. л., корица — 1 ч. л.

Приготовление: в миске смешиваем творог, сахар, ванильный сахар, кефир, растительное масло, яйцо и щепотку соли. Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто. Делим его на 16 частей.

Каждую часть раскатываем в длинную полоску, слегка приплющиваем, посыпаем сахаром и корицей, затем сворачиваем в форме улитки. Перекладываем на противень с пергаментом и выпекаем при 180 градусах около 15–20 минут до румяного цвета. Аромат корицы в этот момент стоит такой, будто дома открылась маленькая булочная.

Ранее мы делились рецептом для похудения. Вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой.