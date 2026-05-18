Замешиваю творог с маслом и мукой — через 25 минут печенье «Розочки»: слоистые, румяные и нежнее ватрушек

Это гениально простой рецепт творожного печенья для тех, кто любит нежную рассыпчатую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами. Никакого охлаждения — просто замесил, раскатал, скрутил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые «розочки» с золотистой корочкой и нежнейшей рассыпчатой текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Творог делает печенье мягким и воздушным, масло — рассыпчатым, а сахарная посыпка — хрустящей и карамельной.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла (размягченного), 250 г муки, 50 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли.

Творог разомните вилкой. Добавьте размягченное масло, сахар, ванилин и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Посыпьте сахаром, слегка вдавите скалкой. Сверните рулетом, нарежьте кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это печенье. Печенье вышло слоистым, хрустящим по краям и рассыпчатым внутри. Даже на следующий день оно осталось таким же вкусным. Кстати, вместо сахара можно взять коричневый — карамельный вкус будет еще насыщеннее.

Проверено редакцией
