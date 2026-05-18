Все лето делаю этот десерт из творога: полезная вкусняшка с желатином — ягоды или фрукты берем любые сезонные

Когда хочется чего-то сладкого, легкого и без духовки, готовлю этот творожный десерт с ягодами. Получается очень нежным, освежающим и буквально тает во рту. Летом особенно люблю делать его с клубникой, малиной или черникой — десерт выходит ярким, красивым и отлично охлаждает в жару.

А главное — никаких сложных ингредиентов и долгой возни на кухне.

Ингредиенты

Мягкий творог — 500 г, сметана 10% — 300 г, желатин — 30 г, сахарозаменитель или мед — по вкусу, ягоды или фрукты — по вкусу.

Приготовление

Творог смешиваю со сметаной до полностью однородной и нежной массы. Добавляю немного меда или сахарозаменителя по вкусу. Желатин заливаю стаканом воды и оставляю набухать примерно на 10 минут. Затем прогреваю на медленном огне, постоянно помешивая, пока он полностью не растворится. До кипения не довожу.

Тонкой струйкой вливаю желатин в творожную массу и хорошо перемешиваю. На дно формы выкладываю ягоды или кусочки фруктов, сверху заливаю подготовленной смесью. Убираю десерт в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

Перед подачей украшаю свежими ягодами и листиками мяты.

