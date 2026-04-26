26 апреля 2026 в 15:09

Кидаю какао в молоко и варю желейные конфеты: без сахара и лишних калорий — нежность, которая тает во рту

Если хочется сладкого, но без сахара и тяжелых десертов, эти конфеты — отличная альтернатива. Получаются мягкие, нежные и буквально тают во рту, при этом готовятся из самых простых ингредиентов.

Основа — молоко и загуститель, благодаря которому десерт держит форму, но остается очень деликатным по текстуре. Вкус можно варьировать, но шоколадный вариант — один из самых удачных.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 400 мл, желатин — 10 г, вода — 80–100 мл, какао — 40–50 г, подсластитель — по вкусу.

Желатин залейте водой и оставьте набухать на 10–15 минут.

В сотейнике смешайте молоко с какао и подсластителем, прогрейте до однородности, постоянно помешивая. Добавьте набухший желатин и аккуратно прогрейте до полного растворения, не доводя до кипения.

Готовую массу разлейте по силиконовым формочкам или в один контейнер, разровняйте и уберите в холодильник на 1–2 часа до застывания.

После охлаждения достаньте конфеты из формы.

Ранее мы делились рецептом супа «Кудрявый». Пара яиц, пучок зелени — ароматное первое блюдо вместо надоевших щей.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
