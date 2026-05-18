Смешала сметану с мукой, и вуаля — через 15 минут печенье «Паутинка»: хрустящее, слоистое и пальчики оближешь

Смешала сметану с мукой, и вуаля — через 15 минут печенье «Паутинка»: хрустящее, слоистое и пальчики оближешь

Это гениально простой рецепт сметанного печенья для тех, кто любит хрустящую слоистую выпечку, но не хочет возиться со сложными рецептами и долгим замесом.

Никакой возни — просто смешал сметану с мукой, замесил тесто, вырезал печенье и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяное хрустящее печенье с золотистой корочкой и нежнейшей слоистой текстурой внутри, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 200 г сметаны (20% жирности), 200 г сливочного масла (размягченного), 400 г муки, 150 г сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли. В миске смешайте размягченное масло со сметаной, сахаром, ванилином и солью. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 12–15 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это печенье. Даже на следующий день оно осталось таким же вкусным и не зачерствело. Кстати, вместо сметаны можно взять натуральный йогурт или ряженку — текстура станет еще воздушнее. Находка, а не рецепт!