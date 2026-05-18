Всего 100 г масла и 2 яблока: быстрое печенье — готовим, пока кипит чайник

Это домашнее яблочное печенье выручает, когда хочется чего-то вкусного к чаю без долгой возни с тестом. Получается мягким, ароматным и нежным внутри, с кусочками сочных яблок. А главное — даже на следующий день печенье остается таким же мягким, будто только из духовки.

Рецепт простой, продукты самые обычные, а съедается все буквально за вечер.

Ингредиенты

Сливочное масло — 100 г, сахар — 5 ст. ложек, яйцо — 1 шт., мука — 220–230 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, соль — щепотка, яблоки — 2 шт. (около 300 г), сахарная пудра — по желанию.

Приготовление

Сливочное масло слегка растапливаю и смешиваю с сахаром до однородности. Добавляю яйцо и снова хорошо перемешиваю. Затем всыпаю просеянную муку, соль и разрыхлитель. Тесто получается мягким и густым. Яблоки очищаю, нарезаю небольшими кубиками и вмешиваю в тесто.

Руки слегка смачиваю водой и формирую небольшие печенья размером примерно со столовую ложку. Выкладываю их на противень с пергаментом на небольшом расстоянии друг от друга, потому что во время выпечки они немного увеличиваются.

Выпекаю при 180 градусах около 15–17 минут до легкой золотистой корочки. Готовому печенью даю немного остыть и по желанию посыпаю сахарной пудрой.

Ольга Шмырева
