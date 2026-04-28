Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова

Беру муку, масло и апельсины — и собираю простой пирог, который всегда получается нежным и сочным. Никаких сложных техник, всё смешивается быстро, а результат как из кондитерской.

Особенно нравится, как апельсин даёт свежую кислинку и аромат. Такой пирог отлично заходит к чаю и выглядит очень аппетитно.

Продукты

Мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, сахар — 100 г, ванилин — щепотка, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сметана — 100 г, сгущённое молоко — 100 г, кукурузный крахмал — 1,5 ст. л., апельсины — 2 шт.

Приготовление

Сливочное масло нарезать кубиками, соединить с сахаром и ванилином и перетереть до однородности. Добавить яйцо и щепотку соли, перемешать. Муку с разрыхлителем просеять и постепенно вмешать, замесив мягкое песочное тесто.

Выложить его в форму, распределить по дну и сформировать бортики. Апельсины очистить, нарезать кусочками, при желании убрать плёнки, перемешать с крахмалом и выложить на тесто.

Выпекать при 180 °C около 25 минут. Сметану смешать со сгущённым молоком до гладкости, достать горячий пирог и сразу равномерно залить. Оставить при комнатной температуре на 2–3 часа, чтобы пирог хорошо пропитался этой нежной сливочной заливкой и стал особенно мягким.

Ранее мы делились рецептом творожных язычков. Печем гору вкусняшек к кофе.

Проверено редакцией
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
С шарлоткой ничего общего. Яблочная «Комета» — пирог на йогурте и масле, с хрустящей корочкой
4 ингредиента, 15 минут — и творожные язычки готовы: пеку гору таких вкусняшек к кофе
4 ингредиента, 15 минут — и творожные язычки готовы: пеку гору таких вкусняшек к кофе
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
Печень больше не жарю. Этот рецепт с заливкой из яиц и сметаны делает ее мягкой и сочной, как в ресторане
2 ложки в тесто — и блины становятся тающими. Простой рецепт, который получается всегда
2 ложки в тесто — и блины становятся тающими. Простой рецепт, который получается всегда
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином
пироги
тесто
сметана
масло
апельсины
Ольга Шмырева
