Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова

Апельсиновый пирог на масле: сливочный слой + сочная начинка — десерт, который просят снова и снова

Беру муку, масло и апельсины — и собираю простой пирог, который всегда получается нежным и сочным. Никаких сложных техник, всё смешивается быстро, а результат как из кондитерской.

Особенно нравится, как апельсин даёт свежую кислинку и аромат. Такой пирог отлично заходит к чаю и выглядит очень аппетитно.

Продукты

Мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, сахар — 100 г, ванилин — щепотка, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 100 г, сметана — 100 г, сгущённое молоко — 100 г, кукурузный крахмал — 1,5 ст. л., апельсины — 2 шт.

Приготовление

Сливочное масло нарезать кубиками, соединить с сахаром и ванилином и перетереть до однородности. Добавить яйцо и щепотку соли, перемешать. Муку с разрыхлителем просеять и постепенно вмешать, замесив мягкое песочное тесто.

Выложить его в форму, распределить по дну и сформировать бортики. Апельсины очистить, нарезать кусочками, при желании убрать плёнки, перемешать с крахмалом и выложить на тесто.

Выпекать при 180 °C около 25 минут. Сметану смешать со сгущённым молоком до гладкости, достать горячий пирог и сразу равномерно залить. Оставить при комнатной температуре на 2–3 часа, чтобы пирог хорошо пропитался этой нежной сливочной заливкой и стал особенно мягким.

