Тертый чеснок и плавленый сыр кладу прямо в тесто: оладьи тают во рту — со сметаной объедение

Тертый чеснок и плавленый сыр кладу прямо в тесто: оладьи тают во рту — со сметаной объедение

Беру кефир, плавленый сыр и чеснок — и готовлю оладьи прямо на сковороде. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, нежные, тающие во рту оладьи с ярким чесночным ароматом и сырными нотками — идеальны к супу, борщу или просто со сметаной.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира (250 мл), 1 яйцо, 1 плавленый сырок (90 г), 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки соды, 1 стакан муки (примерно 150–160 г), зелень по желанию, масло для жарки. В миске смешайте кефир, яйцо и соду. Плавленый сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Добавьте сыр и чеснок в тесто, посолите. Всыпьте муку, перемешайте до однородности.

Тесто должно быть густым, как сметана. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, жарьте оладьи на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю горячими со сметаной, мацони или просто так. За счет плавленого сыра оладьи получаются невероятно нежными внутри с тонкой хрустящей корочкой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти оладьи с чесноком и плавленым сыром. Даже те, кто не любит творожные запеканки, просили добавки. Кстати, вместо кефира можно взять мацони или айран — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!