Творожное печенье за 15 минут: три забытых рецепта из детства

Творожное печенье за 15 минут: три забытых рецепта из детства

Творожное печенье прочно обосновалось в списке самых любимых домашних лакомств, собирая близких на уютные посиделки. Этот доступный десерт способен удивить не только привычной формой, но и новыми вкусовыми сочетаниями, если подойти к процессу готовки с капелькой фантазии и качественными продуктами.

Творожные облака с кокосовой ноткой

В данном варианте вместо стандартной муки применяется рисовая, что сообщает тесту легкость и легкий хруст, а стружка кокоса придает выпечке тонкий тропический флер.

Ингредиенты: творог (мягкий 5% — 250 г), рисовая мука (150 г), кокосовая стружка (50 г), яйцо (1 шт.), сахарная пудра (40 г), разрыхлитель (0,5 ч. л.).

Приготовление: творог тщательно разминается с яйцом и пудрой до гладкой массы. Всыпаются сухие компоненты — мука, стружка и разрыхлитель, — после чего вымешивается пластичное тесто. Из него скатываются небольшие аккуратные шарики, которые распределяются на противне с пергаментом. Время выпекания в духовке при 180 градусах составляет 20 минут до золотистой корочки.

КБЖУ на 100 г: 245 ккал; белки — 12 г, жиры — 9 г, углеводы — 28 г.

Свойства: творог является богатым источником кальция. Использование рисовой муки делает десерт безглютеновым, однако избыток пудры значительно повышает содержание простых сахаров.

Творожное печенье за 15 минут: три забытых рецепта из детства Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожные улитки в карамельном кунжуте

Изюминка этого способа заключается в предварительном охлаждении теста и технике «карамелизации»: при запекании обвалянный в сахаре кунжут создает аппетитную хрустящую глазурь.

Ингредиенты: творог (сухой 9% — 300 г), мука пшеничная (200 г), сливочное масло (80 г), кунжут (белый — 50 г), тростниковый сахар (60 г), соль (щепотка).

Приготовление: творожная масса соединяется с размягченным маслом и просеянной мукой. Замешанное тесто помещается в холод на полчаса для стабилизации структуры. Затем оно раскатывается, нарезается длинными полосками, которые закручиваются в миниатюрные спирали. Верхушка каждой улитки прижимается к смеси сахара и кунжута, после чего выпекается при 190 градусах до аппетитного румянца (около 25 минут).

КБЖУ на 100 г: 310 ккал; белки — 10 г, жиры — 16 г, углеводы — 32 г.

Свойства: кунжут содержит ценный магний для работы сердца. Важно помнить, что высокая жирность масла делает этот вариант калорийным, поэтому порции стоит ограничивать.

Творожное печенье — вкуснейший десерт для детей и взрослых сладкоежек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожно-лимонные конверты с маком

Для придания десерту выразительной кислинки в рецептуру вводится свежая лимонная цедра, которая превосходно подчеркивает нежность основы и текстуру маковых зерен.

Ингредиенты: творог (протертый 5% — 250 г), мука пшеничная (220 г), масло сливочное (100 г), сахар (70 г), пищевой мак (2 ст. л.), лимон (цедра одного плода), сода (щепотка).

Приготовление: творог смешивается с мягким маслом, сахаром и мелко натертой цедрой. Постепенно подсыпается мука с добавлением соды и мака. Готовое тесто раскатывается в тонкий пласт (0,5 см), из которого формочкой вырезаются круги. Каждый круг сворачивается пополам, а затем еще раз, образуя компактный треугольник. Изделия отправляются в прогретую до 180 градусов печь на 20 минут.

КБЖУ на 100 г: 290 ккал; белки — 9 г, жиры — 14 г, углеводы — 33 г.

Свойства: Цедра цитрусовых содержит полезные антиоксиданты и эфирные масла. В свою очередь, мак богат минералами, но из-за сахара лакомство рекомендуется употреблять дозированно.

Творожное печенье — это проверенная временем находка для домашней кухни. Варьируя состав ингредиентов и способы формовки, вы легко создадите авторский десерт, который непременно оценят как младшие члены семьи, так и взрослые сладкоежки. Пусть эти идеи станут вдохновением для ваших будущих кулинарных экспериментов.

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