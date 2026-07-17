Мэр Липецка назвал дату разминирования упавшего на дом беспилотника Щербаков: разминирование БПЛА на доме в Липецке начнется 18 июля

Разминирование упавшего на многоквартирный дом БПЛА в Липецке начнется 18 июля, сообщил мэр города Михаил Щербаков в МАКСе. По его словам, до завершения работ жителям нельзя возвращаться в квартиры.

Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя — это вопрос безопасности, — уточнил он.

Для тех, кто не может переночевать у родственников или знакомых, организован пункт временного размещения в школе № 69. После завершения обследования и подтверждения безопасности дома жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что пять украинских беспилотников ночью 17 июля атаковали супермаркет в Запорожской области. По его словам, в результате удара здание полностью сгорело. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Между тем в результате атаки на северную часть Крыма погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения. Власти окажут пострадавшим и семьям погибших необходимую материальную помощь и всестороннюю поддержку.