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17 июля 2026 в 20:24

Латвия запретила въезд украинскому дуэту «Кролики»

Латвия бессрочно запретила въезд украинским юмористам Моисеенко и Данильцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Латвия бессрочно запретила въезд в страну украинским юмористам Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу, выступающим в дуэте «Кролики», сообщила в социальной сети X глава МИД республики Байба Браже. По ее словам, артисты включены в список нежелательных лиц в соответствии с частью 2 статьи 61 Иммиграционного закона, которая позволяет главе внешнеполитического ведомства единолично принимать такие решения.

В сентябре дуэт планировал гастрольный тур по Латвии с программой «Лучшее за 30 лет!». Были анонсированы концерты в Риге, Даугавпилсе и Резекне.

Ранее сообщалось, что бывший участник Modern Talking Дитер Болен извинился после своих высказываний об Украине и политике Германии. Артист выступил с видеообращением, в котором заявил, что не поддерживает действия России. После этого организаторы отказались от намерения отменить его концерт в Таллине.

Между тем Министерство культуры Молдавии опубликовало список российских артистов, которым нежелательно выступать в стране. В список вошли более двух десятков исполнителей, в том числе Леонид Агутин, Диана Арбенина, Олег Винник, Игорь Вдовин, Клавдия Высокова (Клава Кока) и Алексей Долматов (Гуф).

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