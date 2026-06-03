Никаких дрожжей и расстойки: один трюк со скалкой — через 15 минут подаю хрустящие трдельники

Никаких дрожжей и расстойки: один трюк со скалкой — через 15 минут подаю хрустящие трдельники

Беру готовое слоеное тесто, шоколад и скалку — и за 15 минут готовлю хрустящие трдельники прямо в духовке. Получается обалденная вкуснятина: румяные, карамелизованные снаружи трубочки с нежными слоями внутри и растопленным шоколадом — настоящие чешские трдельники дома без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 100 г темного или молочного шоколада, 50 г сахара, 1 ст. ложка корицы (по желанию), 1 яйцо для смазывания. Тесто слегка раскатайте, нарежьте полосками шириной 2–3 см и длиной 30–40 см. Скалку смажьте маслом или застелите пергаментом. Намотайте полоски теста на скалку внахлест, слегка прижимая края.

Смажьте трубочку взбитым яйцом, посыпьте смесью сахара и корицы. Выпекайте при 200 градусах 12–15 минут до золотистого цвета. Готовые трдельники аккуратно снимите со скалки. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке и полейте трубочки или окуните края. Подавайте теплыми — хруст и шоколадная нежность заставят всех просить добавки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала сделать эти трдельники на скалке. Даже те, кто никогда не пек, справились за 20 минут. Кстати, вместо шоколада можно взять нутеллу — получится еще слаще. Находка, а не рецепт!