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05 августа 2026 в 15:11

Сварил кофе, добавил агар-агар — и в холодильник: готовлю десерт, который переносит в уютную японскую кофейню

Фото: D-NEWS.ru
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Беру растворимый кофе, агар-агар и сгущенное молоко — и за полчаса активной готовки получаю десерт, от которого невозможно оторваться. Плотное, но нежное желе с легкой кофейной горчинкой и сладким молочным слоем — идеальный финал ужина или элегантное угощение для гостей.

Ингредиенты

Растворимый кофе — 2 ст. л., сгущенное молоко — 2 ст. л., сахар — 250 г, агар-агар — 10 г, вода питьевая — 1 л.

Как готовлю

Сначала смешиваю сахар с агар-агаром, в сотейник наливаю литр воды и, помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпаю кофе вместе с сахарной смесью. Непрерывно мешая, довожу до кипения и варю на слабом огне 6–8 минут — масса становится глянцевой и слегка густеет. Половину разливаю в квадратную форму слоем около 7–8 мм и убираю в холодильник, еще четверть распределяю по порционным стаканчикам и тоже отправляю застывать.

В оставшуюся четверть добавляю сгущенное молоко, перемешиваю до однородности и ложкой аккуратно выливаю на уже схватившееся желе в стаканчиках. Застывшее в форме желе нарезаю острым ножом на аккуратные кубики и выкладываю поверх молочного слоя — десерт выглядит эффектно, а есть его одно удовольствие.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда достал форму из холодильника и перевернул — честно, залюбовался: четкая граница между темным кофейным слоем и белоснежным молочным выглядит невероятно эффектно. На вкус напомнило нежнейшее кофейное суфле, только гораздо проще в приготовлении. Советую подавать в прозрачных креманках — так слои видны во всей красе, и гости сразу просят рецепт.

Проверено редакцией
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