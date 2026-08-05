Кабачки больше не жарю. Готовлю их в сливочно-чесночной заливке — пальчики оближешь

Это блюдо — идеальный быстрый ужин, когда не хочется стоять у плиты. Кабачки, томленные в сливочно-чесночном соусе, становятся мягкими, пропитываются ароматом и тают во рту. Минимум продуктов — максимум вкуса. Готовится на сковороде за 15 минут, а съедается еще быстрее. Подавайте с хлебом, картофелем или как самостоятельное блюдо — оно украсит любой стол.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 молодых кабачка (около 600 г), 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), масло для жарки. Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами. На сковороде обжарьте их до золотистого цвета. В отдельной миске смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте кабачки соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 5–7 минут. В конце посыпьте рубленой зеленью и подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это блюдо для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их с хлебом и просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!