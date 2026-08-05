Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:00

Кабачки больше не жарю. Готовлю их в сливочно-чесночной заливке — пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — идеальный быстрый ужин, когда не хочется стоять у плиты. Кабачки, томленные в сливочно-чесночном соусе, становятся мягкими, пропитываются ароматом и тают во рту. Минимум продуктов — максимум вкуса. Готовится на сковороде за 15 минут, а съедается еще быстрее. Подавайте с хлебом, картофелем или как самостоятельное блюдо — оно украсит любой стол.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 молодых кабачка (около 600 г), 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), масло для жарки. Кабачки нарежьте кружочками или полукольцами. На сковороде обжарьте их до золотистого цвета. В отдельной миске смешайте сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Залейте кабачки соусом, накройте крышкой и тушите на медленном огне 5–7 минут. В конце посыпьте рубленой зеленью и подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это блюдо для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их с хлебом и просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь
Общество
Вместо маринованных огурцов — огурцы в томатном соусе на зиму: и к мясу, и к макаронам, и как закуска, пальчики оближешь
В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые
Общество
В кефир добавляю шоколадку и яблоко: жарю оладьи «Праздничные» — нежные, ароматные и очень простые
Перестала жарить кабачки — запекаю с картошкой под сырной шапкой: сочная, нежная, на вкус 10 из 10
Общество
Перестала жарить кабачки — запекаю с картошкой под сырной шапкой: сочная, нежная, на вкус 10 из 10
Забыл про уксус и не пожалел: моя кабачковая икра получается бархатистой и хранится всю зиму
Общество
Забыл про уксус и не пожалел: моя кабачковая икра получается бархатистой и хранится всю зиму
Вкуснее аджики и любого соуса! Заготовка хрена на зиму — ядреная, ароматная, и к мясу, и к пельменям, пальчики оближешь
Общество
Вкуснее аджики и любого соуса! Заготовка хрена на зиму — ядреная, ароматная, и к мясу, и к пельменям, пальчики оближешь
рецепты
кабачки
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.