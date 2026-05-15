15 мая 2026 в 10:45

Беру манку, яблоки и пачку мака — и пеку маковец: польский рецепт вкусного домашнего пирога

Фото: D-NEWS.ru
Этот польский пирог совсем не похож на привычную выпечку с маком. Здесь нет тяжелого дрожжевого теста или сложных кремов — все держится на нежной маковой основе, яблоках и манке, благодаря которой пирог получается мягким, влажным и буквально тает во рту. Аромат во время выпечки стоит невероятный: сладкий мак, сливочное масло и фруктовые нотки яблок моментально делают кухню уютной.

Особенно нравится, что маковец получается одновременно и сытным, и очень нежным. Изюм и курага добавляют сладость и текстуру, яблоки делают мякиш сочным, а манка помогает пирогу отлично держать форму.

Ингредиенты: сливочное масло — 100 г, сахар — 100 г, мак — 180 г, манная крупа — 75 г, яйца — 4 шт., курага и чернослив — по 40 г, яблоки — 250 г, разрыхлитель — 1,5 ч. л., сахарная пудра — для подачи.

Приготовление: мак заливаю кипятком и оставляю примерно на 30 минут, затем хорошо отжимаю лишнюю жидкость. Курагу и чернослив нарезаю небольшими кусочками. Яблоки очищаю и натираю на крупной терке.

Мягкое сливочное масло взбиваю с сахаром, затем по одному добавляю яйца. Всыпаю манку и разрыхлитель, после чего добавляю мак, яблоки, изюм и курагу. Все аккуратно перемешиваю до однородности.

Перекладываю тесто в форму и выпекаю примерно 40–45 минут при 180 градусах до красивой румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
пироги
яблоки
МАК
простой рецепт
Ольга Шмырева
