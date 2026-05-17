Творожное печенье «Сердечки» — как слоеные ушки, только готовятся проще. Пока печется один противень, первый уже почти съели

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежное, рассыпчатое печенье, но не хочет возиться со сложным тестом. Никакого охлаждения — просто замесил, раскатал, свернул рулетом и нарезал.

Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые сердечки с хрустящей сахарной корочкой и нежнейшей, рассыпчатой текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Творог делает их мягкими и воздушными, масло — рассыпчатыми, а сахар — карамельно-хрустящими. Они напоминают слоёные ушки, но готовятся проще и быстрее.

Идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для детей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/2 ч. ложки соли, 150 г сливочного масла (комнатной температуры), 10 г ванильного сахара, 300–350 г муки, 5-6 ст. ложек сахара. В миске смешайте творог, яйцо, ванильный сахар, соль и размягчённое масло. Пробейте блендером до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Раскатайте в пласт 3–4 мм, посыпьте сахаром, слегка вдавите скалкой. Сверните рулет с двух сторон к центру, нарежьте кусочками толщиной 1–1,5 см. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 200 °C 20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это печенье. Печенье вышло слоистым, хрустящим по краям и рассыпчатым внутри. Кстати, вместо обычного сахара можно взять коричневый — карамельный вкус будет ещё насыщеннее. Находка, а не рецепт!

