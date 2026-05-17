День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 12:30

Творожное печенье «Сердечки» — как слоеные ушки, только готовятся проще. Пока печется один противень, первый уже почти съели

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежное, рассыпчатое печенье, но не хочет возиться со сложным тестом. Никакого охлаждения — просто замесил, раскатал, свернул рулетом и нарезал.

Получается обалденная вкуснятина: румяные слоистые сердечки с хрустящей сахарной корочкой и нежнейшей, рассыпчатой текстурой внутри, которая буквально тает во рту. Творог делает их мягкими и воздушными, масло — рассыпчатыми, а сахар — карамельно-хрустящими. Они напоминают слоёные ушки, но готовятся проще и быстрее.

Идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как угощение для детей. Готовятся из доступных продуктов, а исчезают мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1/2 ч. ложки соли, 150 г сливочного масла (комнатной температуры), 10 г ванильного сахара, 300–350 г муки, 5-6 ст. ложек сахара. В миске смешайте творог, яйцо, ванильный сахар, соль и размягчённое масло. Пробейте блендером до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите эластичное тесто. Раскатайте в пласт 3–4 мм, посыпьте сахаром, слегка вдавите скалкой. Сверните рулет с двух сторон к центру, нарежьте кусочками толщиной 1–1,5 см. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 200 °C 20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить это печенье. Печенье вышло слоистым, хрустящим по краям и рассыпчатым внутри. Кстати, вместо обычного сахара можно взять коричневый — карамельный вкус будет ещё насыщеннее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Общество
Салат из молодой капусты «Дежурный»: все мелко режу и добавляю ложечку уксуса — можно сразу подавать
Замесила тесто на кефире с яйцом — через 15 минут печенье «Кружевное»: хрустящее, воздушное и без химии
Общество
Замесила тесто на кефире с яйцом — через 15 минут печенье «Кружевное»: хрустящее, воздушное и без химии
Яйца, сахар, творог и мука — соединяю и выпекаю: рецепт мягкого печенья — не крошится, как песочное
Общество
Яйца, сахар, творог и мука — соединяю и выпекаю: рецепт мягкого печенья — не крошится, как песочное
Творог и ягоды в нежном манном тесте — пирог получается воздушным, как суфле, и тает во рту
Общество
Творог и ягоды в нежном манном тесте — пирог получается воздушным, как суфле, и тает во рту
Без муки и манки: беру творог и готовлю «Пышку» — нежнейшая запеканка, которая тает во рту
Общество
Без муки и манки: беру творог и готовлю «Пышку» — нежнейшая запеканка, которая тает во рту
рецепты
печенье
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.