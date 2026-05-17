17 мая 2026 в 07:35

Яйца, сахар, творог и мука — соединяю и выпекаю: рецепт мягкого печенья — не крошится, как песочное

Фото: D-NEWS.ru
Творожное печенье — это нежное, мягкое внутри и румяное снаружи лакомство, которое не крошится в отличие от песочных вариантов теста.

Готовится печенье из простых ингредиентов и без заморочек: все смешал, выложил ложкой, присыпал сахарной пудрой и в духовку. С цитрусовой цедрой получается особенно ароматным.

Для приготовления понадобится: 250 г творога, 2 яйца, 100 г сахара, 150 г муки, 2 ст. л. растительного масла, цедра 1 лимона или апельсина (по желанию), сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: в миске смешайте творог, яйца, сахар, муку, масло и цедру до однородной массы. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие печенья. Посыпьте сахарной пудрой. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь это печенье. Удивило, что в теплом виде печенье по вкусу было точь-в-точь как сочни. А после остывания действительно так и осталось мягким.

Проверено редакцией
