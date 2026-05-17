Российским подросткам могут ограничить допуск к соцсетям Машаров предложил ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет

Член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил рассмотреть возможность введения возрастного допуска к социальным сетям только с 14 лет, передают РИА Новости. По словам эксперта, ограничения в этой сфере могут быть оправданными.

Разумные ограничения, безусловно, нужны. В ряде зарубежных стран уже применяется такой опыт, возраст доступа варьируется в среднем на уровне с 16 лет. Считаю, что если устанавливать планку доступа, то речь может идти о возрасте с 14 лет, — отметил Машаров.

Он добавил, что введение возрастного порога может помочь в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении несовершеннолетних. При этом Машаров подчеркнул, что такая мера не станет универсальным решением.

Определенное ограничение с 14 лет однозначно отсечет возможные контакты детей с мошенниками, но при этом не даст полной гарантии, если подросток использует вышеописанные обходы для входа в социальные сети, — сказал член ОП РФ.

Ранее в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета рассказали, что дети впервые сталкиваются с опасными контактами в цифровой среде уже в 10–12 лет, а в возрасте 13–15 лет начинают получать предложения о «подработке». Исследование охватило более 36 тыс. школьников и родителей в Новосибирской области.