В Москве зафиксировали повреждения в результате атаки вражеских БПЛА

В Москве зафиксировали повреждения в результате атаки вражеских БПЛА Собянин: на местах падения обломков БПЛА в Москве зафиксированы повреждения

На местах падения обломков беспилотников в Москве зафиксированы незначительные повреждения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Силы ПВО Минобороны продолжают отражать атаки беспилотных средств, отметил он. По его словам, в ходе работы военные уничтожили еще 10 вражеских БПЛА.

На местах происшествий продолжают работать специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки и возможном ущербе уточняется.

Ранее силы ПВО Минобороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, рассказал Собянин. По его словам, с начала 17 мая над московским небом уничтожены более 64 вражеских БПЛА.

До этого российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

Кроме того, в результате атаки ВСУ по территории ДНР погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.