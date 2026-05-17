День Победы — 2026
17 мая 2026 в 04:51

Москва отбила одну из крупнейших атак беспилотников за сутки

Собянин: силы ПВО сбили 64 летевших в сторону Москвы украинских беспилотника

Силы ПВО Минобороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. С начала 17 мая в московском небе уничтожены 64 вражеских БПЛА.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сообщил Собянин.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

До этого в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в авиагавани в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что это необходимо для безопасности полетов.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

