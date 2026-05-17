17 мая 2026 в 04:38

Евровидение-2026: кто победил, кто отказался, протесты, участие России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Вене завершился юбилейный 70-й песенный конкурс «Евровидение». Кто стал победителем, какие страны отказались от участия, почему происходили протесты?

Кто победил на Евровидение-2026

Болгария одержала победу на Евровидении-2026. Победу стране принесла певица DARA с песней Bangarang, набрав 516 баллов. На втором месте — израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а на третьем оказалась румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.

«Я чувствую себя прекрасно, но не понимаю, что происходит. Моя работа — быть на сцене, исполнять песню, открывать свое сердце, излучать свет и любовь, остальное — это баллы. Я не могу поверить в происходящее!» — сказала DARA после победы.

В 2025 году победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love.

Протесты

Перед финалом конкурса в Вене увеличилось число протестов против участия Израиля в «Евровидении». Согласно предоставленным данным, участники акции выходили с палестинскими флагами. Протестующие принесли также лист с тысячами имен погибших в секторе Газа.

Отмечается, что это была уже третья подобная демонстрация. По словам корреспондента Al Jazeera, протестующие не понимают, почему к Израилю не применяют такие же меры, как к России, которую отстранили от участия в 2022 году.

Почему Испания и Ирландия отказались от Евровидения-2026

Словения, Испания, Черногория, Нидерланды, Турция, Алжир и Исландия выступали против участия Израиля из-за боевых действий в секторе Газа. Они предлагали провести тайное голосование. Голосование не состоялось. Однако Испания, Нидерланды, Исландия, Словения и Ирландия отказались от участия в Евровидении-2026 в знак протеста.

В итоге на конкурсе оказалось рекордно низкое количество участников — всего 35. Если бы не возвращение на конкурс Болгарии, Румынии и Молдовы после пауз, участников было бы еще меньше. Любопытно, что против участия Израиля выступал и победитель прошлогоднего конкурса певец JJ (настоящее имя — Йоханнес Питч), благодаря которому Вена сейчас и принимает гостей. Потом он почему-то передумал, либо его уговорили поменять точку зрения.

Участие России

Возвращение России к участию в Евровидении теоретически возможно, заявил исполнительный директор конкурса Мартин Грин. Исключение РФ было принципиальной позицией организаторов.

Член комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Айрат Гибатдинов при этом заявил, что России не нужен песенный конкурс «Евровидение», где исполнителям приходится соревноваться с артистами, позиционирующими себя «бесполыми монстрами» и пытающимися шокировать публику любой ценой. Так он прокомментировал заявление руководителя конкурса Мартина Грина о возможном допуске РФ к участию.

«Вспоминая выступления с демоническими образами, мужчинами в женских образах и прочими попытками шокировать публику, можно сразу сказать, что нам такой конкурс не нужен. С такими нелюдями даже соревноваться не следует», — отметил Гибатдинов.

По его словам, российские артисты способны показать высший класс на любой сцене, но вопрос в том, нужна ли им площадка, где музыка давно ушла на второй план, уступив место политике и провокациям. Сенатор убежден, что сегодня важнее вкладываться в собственные культурные проекты и сотрудничество с дружественными странами СНГ, Азии и БРИКС.

Продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь заявил NEWS.ru, что не будет смотреть песенный конкурс, который сравнил с цирком и колхозом. «Я не люблю политику в музыке и спорте, когда происходит подмена понятий. Я хочу музыкой наслаждаться — а цирк могу и на Цветном бульваре посмотреть, там веселее. А убивать свое время на клоунаду Евровидения не хочу. Не желаю состоять в этом дурацком колхозе. Огромное счастье, что нас оттуда „исключили“», — сказал Пригожин.

Бывший участник Евровидения от Белоруссии Дмитрий Колдун (участвовал в 2007 году) признался NEWS.ru, что не следит за конкурсом. По его словам, не любит оценивать участников в контексте «инфоповодов и прочей шумихи».

