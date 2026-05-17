Предлагал кинороли, насиловал, убивал: как «режиссер» держал в ужасе Москву

В Москве произошла серия изнасилований и убийств девушек. Выживших находили в полубессознательном состоянии. Почти все не смогли толком объяснить, что с ними случилось. Позднее выяснилось, что потерпевшие стали жертвами маньяка, который под видом режиссера заманивал их на киносъемки, подмешивал в напитки седативные вещества и психотропные препараты, после чего совершал насильственные действия сексуального характера. Как сыщики задержали преступника, что с ним стало — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии нападений маньяка на девушек в Москве

Маньяк начал совершать нападения на девушек в 1988 году. Он заманивал их в квартиру сожительницы, предлагая принять участие в киносъемках. Серия преступлений длилась почти два года. Как следует из материалов уголовного дела, следователям удалось доказать 17 эпизодов изнасилования, два убийства и шесть покушений.

По свидетельствам потерпевших, незнакомец в модной одежде и очках подходил к девушкам в центре Москвы и уговаривал их принять участие в съемках кинокартины. Для убедительности он показывал поддельное удостоверение работника Мосфильма. В одних случаях преступник действовал в одиночку, в других ему помогали спутница и юная девочка-«актриса». Однажды он представил будущей жертве сопровождавшую его женщину как режиссера Светлану Дружинину, которая якобы искала людей для съемок нового фильма о гардемаринах.

Если девушки соглашались, то маньяк увозил их в квартиру своей сожительницы, где угощал кофе или шампанским с подмешанными седативными или снотворными средствами. Когда жертвы впадали в беспомощное состояние, «режиссер» насиловал их, иногда по несколько дней и в извращенной форме. Он также забирал у потерпевших деньги, ценные вещи и одежду.

Затем маньяк переодевал девушек в обноски, давал им психотропные препараты и в состоянии зомби под покровом ночи выводил их на улицу. После этого он сажал их в общественный транспорт или бросал в безлюдных местах.

Валерий Асратян в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как маньяк-«режиссер» стал убивать своих жертв

После нескольких нападений маньяк начал бояться, что его раскроют, поэтому решил не оставлять доверчивых девушек в живых. Душегуб менял почерк убийств, чтобы сыщики не подумали, что имеют дело с одним и тем же человеком. В частности, он зарезал одну из женщин в Битцевском лесопарке на юго-западе Москвы. Вторую проводил до дома и утопил в ванной, после чего вынес из квартиры ценности и крупную сумму денег.

Душегуб также попытался отравить пять девушек снотворными препаратами, но им удалось выжить. Милиционеры и случайные прохожие находили потерпевших в коматозном состоянии и вызывали скорую, благодаря чему их откачивали.

«Режиссер» попытался задушить одну из жертв поясом от халата. Когда девушка перестала шевелиться, маньяк оставил ее в безлюдном месте. Через какое-то время она очнулась, обратилась в милицию и стала одним из ключевых свидетелей обвинения.

Что выжившие девушки рассказали о маньяке-«режиссере»

Многие оставшиеся в живых девушки не могли вспомнить, что с ними произошло, поскольку они находились под воздействием нейролептиков и транквилизаторов. Потерпевшие также не сумели описать портрет преступника. Некоторые женщины, у кого частично сохранилась память, не хотели обращаться в милицию, чтобы не вспоминать о пережитом кошмаре.

«Это были самые страшные дни в моей жизни. Он держал меня на привязи в своей квартире пять дней. Каждый день он насиловал меня по два-три раза, самыми извращенными способами», — сказала одна из потерпевших на допросе.

Тем не менее некоторые выжившие девушки дали сыщикам ценную информацию. В своей книге «Маньяки… Слепая смерть» журналист Николай Модестов привел показания одной из потерпевших Зои Ф. Она, в частности, говорила, что преступник представился ей режиссером Эдуардом Львовичем Чапыгиным, показав соответствующее удостоверение. По пути на «кинопробы» мужчина протянул ей две таблетки.

Валерий Асратян, фото из материалов уголовного дела Фото: МВД РФ

«Он сказал, что, возможно, на студии придется выпить шампанское, а мне нужна свежая голова и четкая координация движений. Таблетки, как он объяснил, нейтрализуют действие алкоголя. Когда мы приехали в квартиру, режиссер угостил меня крепким кофе, а потом дал открытый купальник и велел переодеться. Затем Эдуард Львович попросил изобразить канатоходца, а сам во время этого снимал меня кинокамерой. Я стала чувствовать, что нахожусь в каком-то заторможенном состоянии, но встряхнуться из-за вялости никак не могла», — отметила девушка.

По словам Зои, затем маньяк разделся догола и предложил ей лечь вместе с ним в постель. В ответ на возражения девушки он убедительно объяснил, что ему надо убедиться в раскованности будущей «актрисы». В итоге «режиссер» раздел и изнасиловал девушку.

Как сыщики задержали маньяка-«режиссера» в Москве

Сыщики отправились на Мосфильм, где убедились, что никакого режиссера Чапыгина в природе не существует. Кроме того, они выяснили, что на киностудии не практикуют стихийные «кастинги» случайно встреченных на улице девушек. Удостоверение, которое маньяк показывал жертвам, оказалось липовым.

Кроме того, оперативники Московского уголовного розыска устроили засады возле магазинов «Детский мир», «Петровский пассаж», на Кузнецком мосту и Пушкинской площади (в этих местах «режиссер» подыскивал жертв. — NEWS.ru). Cотрудницы милиции дежурили на улицах столицы в качестве приманок. Но эти меры не помогли схватить преступника.

Одна из выживших описала не только портрет «режиссера», но и его спутниц — 40-летней женщины и молодой девушки, едва ли не подростка. Так у сыщиков появился фоторобот маньяка и его предполагаемых подельниц. Другая потерпевшая смогла назвать следователям квартал, где находилась квартира, в которой ее удерживали и насиловали.

Девушка не вспомнила точный адрес, однако пояснила, что видела из окна только что установленный памятник руководителю Вьетнама Хо Ши Мину. Сыщики пришли к выводу, что преступление было совершено в окрестностях станции метро "Академическая". Оперативники сузили квадрат поисков и вышли на след подозреваемых. Заметив у подъезда одного из домов мужчину и сопровождавших его женщин, подпадающих под описания потерпевших, они установили за ними наблюдение.

В сквере у Большого театра мужчина в очках стал подходить к девушкам, уговаривая их уехать вместе с ним. Когда одна из них согласилась поехать с ним и его спутницами на такси, сыщики задержали подозреваемых — ранее судимого 32-летнего Валерия Асратяна, его сожительницу Марину Агаеву и ее несовершеннолетнюю дочь.

По пути на Петровку, 38 Асратян спросил у оперативников: «Убийства интересуют? Могу рассказать». Впоследствии он показал им место убийства в Битцевском лесу, а также в деталях рассказал о других эпизодах. Кроме того, некоторые потерпевшие опознали в нем насильника.

Фоторобот маньяка и его подельниц, составленный по показаниям одной из выживших жертв Фото: МВД РФ

Что известно о маньяке-«режиссере» и его подельницах

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Асратян родился в 1958 году в Ереване. С раннего детства он проявлял интерес к девочкам. В детском саду Валерий играл с ними в доктора, раздевая и ощупывая «пациенток». В возрасте 13 лет у него произошел первый первый половой акт с женщиной, которая была взрослее будущего убийцы на 15 лет. В старших классах Асратян пользовался популярностью у девушек и считался донжуаном.

После школы будущий маньяк поступил в Ереванский педагогический институт на специальность «Дошкольная психология и педагогика». Получив диплом, он устроился в специнтернат для детей с церебральным параличом и полиомиелитом.

В 1981 году Асратян женился и переехал к супруге в Москву. Вскоре он напал на несовершеннолетнюю девочку и получил четыре года колонии, из которых отсидел три, выйдя условно-досрочно. Затем его вновь осудили за преступление, совершенное на сексуальной почве, на четыре года.

Отсидев второй срок, Асратян вышел на свободу в 1988 году. Жена не пустила его на порог, после чего он ненадолго поселился в Белгородской области. Затем Асратян закрутил роман с 40-летней незамужней москвичкой Мариной Агаевой. У нее была 14‑летняя дочь, страдающая психическим расстройством.

Обладая неуемной половой активностью и склонностью к педофилии, мужчина вступал в сексуальную связь не только с Агаевой, но и с падчерицей. Вскоре маньяк уговорил любовницу стать его сообщницей и искать для него сексуальных рабынь. Асратян вместе с подельницей грабил потерпевших и жил на эти средства.

Маньяк придумал схему с «кинопробами»: его сожительница устанавливала в квартире киноаппаратуру и участвовала вместе с дочерью в уличных «кастингах». Диагноз девочки позволял Асратяну получать в аптеке транквилизаторы и нейролептики, которые он подмешивал в напитки жертв.

Валерий Асратян во время слежки МУР перед задержанием Фото: МВД РФ

«Мать с дочерью помогали создать у девушек уверенность, что мы действительно съемочная группа. Заранее договаривались, кто и что обязан делать. Дополнительно Марина и Таня должны были помогать девушкам, водить их в туалет, кормить. Под воздействием таблеток у некоторых случалось непроизвольное мочеиспускание, текли слюни. Нужно было стирать белье и вещи, убирать в квартире, следить за их состоянием», — рассказал на допросах Асратян.

Что стало с маньяком после задержания в Москве

Во время следствия Асратян понял, что может оказаться в низшей касте заключенных и стать жертвой однополого насилия. Чтобы избежать этого, маньяк просил приговорить его к расстрелу. Суд вынес соответствующий вердикт, который не был обжалован.

Асратян дожидался смертной казни в Бутырской тюрьме. Он был расстрелян в 1996 году.

Агаева получила 10 лет лишения свободы, а ее дочь не стали привлекать к ответственности. Их дальнейшая судьба неизвестна.

