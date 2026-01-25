Насиловал, убивал, снимал голыми: как плотник 4 года кошмарил Подмосковье

В Ногинском районе Подмосковья маньяк несколько лет нападал на случайных людей, в том числе на детей. Своих жертв, которых он подыскивал в безлюдных местах и ночных электричках, изверг насиловал и грабил, а некоторых заставлял сниматься в обнаженном виде. Кем был преступник, как его поймали, почему он избежал наказания — в материале NEWS.ru.

Сколько человек стали жертвами ногинского маньяка

Согласно материалам уголовного дела, с 1985 по 1989 год преступник совершил десятки ограблений и нападений, несколько изнасилований, убийств и покушений.

«Три убийства, семь покушений на убийство, несколько изнасилований несовершеннолетних, кражи государственного имущества, грабежи, угрозы убийства — всего 35 преступлений во второй половине 1980-х годов прошлого века совершил преступник, известный как ногинский маньяк», — уточнила сотрудница пресс-службы управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Валерия Домашенко.

Первое нападение случилось в 1985 году. Маньяк тщательно подготовился к вылазке. Он соорудил себе деревянную дубину со свинцовыми вставками, чтобы бросаться на девушек и с помощью этого орудия лишать их сознания, а затем насиловать.

Во время своего «дебюта» изверг надел на голову черную маску с прорезями для глаз и спрятался в кустах недалеко от деревни Подвезново. Когда на дороге появилась одинокая 25-летняя девушка, он ударил ее сзади по голове. Пострадавшая, несмотря на серьезную травму, сознание не потеряла. Она кричала и сопротивлялась, пока злодей пытался раздеть ее. Рядом в поле работал трактор, и на шум прибежал водитель. Преступник не успел изнасиловать жертву, а лишь снял с ее руки часы и бросился в лес.

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В 1986 году в Ногинском районе маньяк совершил несколько аналогичных преступлений. В одном из эпизодов он напал на женщину с детской коляской. От удара она потеряла сознание, была изнасилована и ограблена. Следом в окрестности Ногинска были зафиксированы еще четыре нападения на женщин, отмечал в своей книге «Маньяки… Слепая смерть: Хроника серийных убийств» Николай Модестов. По его словам, преступник забирал у жертв ювелирные украшения, часы и деньги, сильно калеча их.

«Оставшиеся в живых получили тяжелейшие травмы, в лучшем случае они на долгие месяцы оказывались нетрудоспособными, в худшем — становились инвалидами», — рассказал он.

Почему маньяк стал фотографировать и убивать жертв

В мае 1987 года маньяк подкараулил в безлюдном месте в Ногинске 14-летнюю школьницу. Угрожая ножом, он завел ее в лес, несколько раз ударил ногой и заставил снять одежду, а затем сфотографировал в непристойных позах. Оставшуюся в живых девочку-подростка он не просто отпустил, но и, набравшись наглости, предложил ей встретиться вновь на том же месте. А в случае отказа пригрозил, что расклеит по городу ее снимки.

Школьница, расставшись с извращенцем, побежала в милицию. В назначенный маньяком час она пришла на встречу под присмотром оперативников, но в решающий момент злодей, заметив сыщиков, без труда убежал от них. Как отмечает Николай Модестов, это не лучшим образом характеризовало сотрудников МВД, которые после своего провала еще и скрыли преступление, чтобы не портить районную статистику. Маньяк же, ненадолго затаившись, продолжил свою кровавую деятельность в 1988 году.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Теперь объектами нападений становятся не только девочки, но и 10-11-летние мальчики. Одну из жертв он среди бела дня затаскивает в подъезд дома, зажимает в углу около мусоропровода, раздевает, насилует, фотографирует», — пишет Модестов.

В начале 1989 года ногинский маньяк изнасиловал в подъезде двенадцатилетнюю школьницу, а затем в тот же день напал в электричке на пассажирку, чтобы ограбить ее. Женщина пыталась сопротивляться злодею в пустом вагоне, но тот был явно сильнее: достал клинок и хладнокровно убил ее. На теле погибшей было 12 ножевых ранений.

Еще через несколько месяцев маньяк поймал в безлюдном месте в окрестностях Ногинска молодую женщину, решив изнасиловать ее и забрать себе золотой перстень и зуб. В этот момент мимо проходили несколько человек, один из мужчин вступился за девушку. Рассвирепевший маньяк достал из-за пояса нож и несколько раз ударил прохожего в живот, а когда тот упал, решил добить и свою жертву. Мужчина погиб на месте, а изрезанная жительница Ногинска доползла до ближайшего дома и умерла у его подъезда, истекая кровью.

Как маньяк уходил от поисков

После встречи с оперативниками и бегства от них в 1987 году маньяк стал не только более дерзким, но и стал проявлять осторожность. Всякий раз ему удавалось довольно легко уходить с мест преступлений. Он не оставлял отпечатков пальцев и других улик, тщательно путал следы, возвращаясь к себе в логово не кратчайшей дорогой, а садясь на транспорт и делая пересадки, по пути избавляясь от ножей.

Удавалось ему и весьма дерзко уходить от милиции, которая в 1989 году регулярно прочесывала местность, поняв, наконец, что в районе действует опасный серийный маньяк. Так произошло в одну из ночей на платформе «Металлург» Московской железной дороги. Внимание патрульных привлек молодой человек с большой сумкой и металлической трубой. Когда они решили проверить его, тот ринулся от них через железную дорогу. Во время погони молодой человек ранил одного из милиционеров из строительного пистолета, каким к стенам зданий «пристреливают» панели и таблички, и скрылся в ночи.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хоть это и был очередной провал милиции, пострадавший сотрудник запомнил приметы парня. Они совпадали с описанием преступника, которые давали некоторые потерпевшие, но многие из них в деталях не могли описать его внешность, поскольку он либо лишал их сознания, либо действовал в темноте, либо был в маске. Некоторые потерпевшие по разным причинам вообще не обращались в правоохранительные органы.

Но по мнению следователя по особо важным делам Московской транспортной прокуратуры Иосифа Карповича, совершение маньяком «многочисленных преступлений в течение длительного времени оказалось возможным из-за небрежного отношения к служебным обязанностям работников милиции, допустивших непрофессионализм, укрытие преступлений от учета». Это, по мнению прокурора, создало у убийцы и насильника «иллюзию безнаказанности и способствовало совершению преступлений».

Как удалось поймать убийцу

Через некоторое время после инцидента на платформе «Металлург» похожего по описаниям на маньяка молодого человека сотрудники транспортной милиции задержали в одной из московских электричек. Парня, одиноко стоявшего в тамбуре, попросили предъявить документы, тот внезапно достал нож (по другим данным — самодельный пистолет) и попытался отбиться от людей в форме. Но на этот раз его удалось скрутить и доставить в отдел милиции на Курском вокзале Москвы. При досмотре у него, помимо ножа (либо пистолета), нашли кастет. Задержанным оказался 21-летний житель Ногинска Александр Поздняков.

Во время обыска в квартире у задержанного нашли несколько видов самодельного стрелкового оружия, ножи, кастеты, стилеты и три кинжала. Но главной находкой, подтверждающей, что в руки правоохранителей попался тот, кого они долго искали, стали фотографии обнаженных людей и драгоценности, украденные у некоторых потерпевших.

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Поняв, что улики не дают ему никакого шанса, Поздняков стал признаваться в убийствах, грабежах и изнасилованиях. Он сообщил, что первым его преступлением стало хищение в 1984 году линз к киноаппаратуре, занавесок и микроскопа из ногинского педучилища, а в 1985-м — электроприборов из местной школы № 14. Нападения на женщин он объяснял тем, что те якобы не соглашались добровольно вступить с ним в половую связь. А поскольку долгое время маньяк оставался безнаказанным, его сексуальные фантазии эволюционировали и становились более извращенными.

Как отмечает Николай Модестов, на записях со следственных экспериментов маньяк «выглядел вполне спокойным, чуть ироничным», а «когда одна из изнасилованных девочек опознала его, позволил себе расслабиться — отпустил в ее адрес сальную шутку».

Что известно о жизни ногинского маньяка до преступлений

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Александр Поздняков родился в 1968 году в Ногинске. С раннего детства он любил подглядывать за женщинами в бане, считая себя неполноценным и полагая, что не может наладить отношения с противоположным полом. При этом близкие не замечали у Позднякова каких-либо странностей в поведении, отмечает Николай Модестов.

«Учился как все, был комсомольцем, легко переносил физические нагрузки, охотно философствовал с приятелями на различные темы», — пишет он.

Более того, в военкомате будущего маньяка отобрали для службы в частях особого назначения. Но в апреле 1986 года невропатолог дал заключение: «Из-за последствий родовой травмы освободить от прохождения воинской службы. Годен к нестроевой в военное время». В итоге призывная комиссия признала парня негодным.

Окончив школу, Поздняков работал плотником. По словам матери, он неплохо зарабатывал и финансово помогал родителям. Родственники не замечали у него припадков, провалов в памяти и обмороков.

Александр Поздняков в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что стало с убийцей после поимки

На следствии Александр Поздняков подробно рассказывал о содеянном и признался в большем количестве преступлений, чем ему инкриминировали. Например, как отмечает Модестов, не удалось отыскать семерых потерпевших, которых, по словам маньяка, он изнасиловал.

Судебно-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского показала, что Поздняков страдает тяжелой формой психического расстройства с разрушительными навязчивыми идеями. В связи с этим его освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Но в психиатрической больнице закрытого типа маньяк побывать не успел: он совершил самоубийство в СИЗО.

Читайте также:

Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат

Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы

Убивал только стариков: кочегар с топором полгода держал в ужасе Омск

Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка

Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь