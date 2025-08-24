Фантомас разбушевался: как «ласковый маньяк» годами орудовал на Кубани

В Апшеронске Краснодарского края в течение нескольких лет произошла серия нападений на женщин с изнасилованиями и грабежами, несколько человек были убиты. Когда маньяк совершал преступления, он брал с собой ружье и надевал маску с прорезями на глазах, из-за чего в народе его прозвали Фантомасом. Кем оказался серийный убийца, как он «ловил» самого себя и как его удалось вычислить — в материале NEWS.ru.

Как Фантомас убивал, насиловал и забирал у жертв «трофеи»

Первое убийство произошло в 1973 году. Маньяк напал на молодую пару, которая устроила романтическое свидание в лесу. Надев черную маску, он внезапно вышел из кустов, стал приставать к влюбленным и высказывать претензии к их «неприличному» поведению. Затем злодей застрелил из ружья молодого человека, недавно вернувшегося из армии, а его девушку изнасиловал рядом с трупом. Он оставил ее в живых, забрав «на прощание» наручные часы в качестве трофея.

Впоследствии в окрестностях Апшеронска маньяк убил секретаря местной комсомольской организации, когда тот находился вместе с любовницей. Нападавший надругался над девушкой и забрал у ее возлюбленного часы.

Как убийца изменил тактику и напал на сотрудницу милиции

В Апшеронске с 1973 по 1977 год произошло несколько десятков нападений с изнасилованиями, которые приписывают Фантомасу. Однажды он набросился на целую семью, гулявшую по лесу. Маньяк вышел с ружьем из зарослей и потребовал от родителей, чтобы они отдали ему юную дочь. В противном случае он пригрозил всех застрелить. Убийца сначала утащил в лес и изнасиловал мать девочки, а затем надругался над подростком.

Затем Фантомас изменил тактику. Он стал нападать на людей не в безлюдных местах за городом, а прямо на улицах. Однажды маньяк убил таксиста, который подвозил женщину, и изнасиловал пассажирку. Кроме того, Фантомас напал на сотрудницу милиции, которая участвовала в операции по его задержанию в качестве «наживки». Когда девушка слишком далеко ушла от прикрывавших ее оперативников, маньяк в маске сбил ее с ног. Но, обнаружив у нее пистолет, он испугался и скрылся в лесу. Догнать его не успели.

Как в Апшеронске началась паника из-за нападений маньяка

Жители Апшеронска опасались выходить на улицы в темное время суток. Мужья встречали жен с работы, некоторые ходили по улицам с ружьями, родители запрещали девушкам гулять по вечерам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Люди пугали друг друга Фантомасом. В те годы в СССР была очень популярна кинотрилогия Андре Юнебеля об одноименном комедийном злодее: «Фантомас», «Фантомас разбушевался» и «Фантомас против Скотленд-Ярда» с Луи де Фюнесом и Жаном Маре в главных ролях. Многие сравнивали таинственного маньяка с персонажем французских комедий из-за того, что тот скрывал свое лицо.

Как выжившие жертвы описывали маньяка

Поскольку маньяк ходил в маске, пострадавшие не могли опознать его и составить фоторобот. Некоторые отмечали, что во время нападений насильник не проявлял агрессии. Одной из девушек мужчина даже поцеловал на прощание руку.

«Он разговаривал со мной ласково, не матерился. Сказал, если у меня родится ребенок, то он женится на мне», — заявила одна из потерпевших.

Почему милиция пошла по ложному следу

Одна из потерпевших рассказала, что незадолго до изнасилования ей оказывал знаки внимания молодой человек, но девушка не ответила ему взаимностью. Им оказался 19-летний студент. Милиционеры нашли дома у юноши кусок черных женских колготок.

У сыщиков возникли подозрения, что он и есть тот самый Фантомас. Но молодой человек объяснил, что является фотолюбителем, а колготки натягивает на объектив для создания эффекта тумана на фотокарточках. Студента проверили — у него было стопроцентное алиби. Во время нападений юноша был дома.

На месте одного из убийств в остатке охотничьего патрона сыщики нашли обрывки журнала. Это оказалось неплохой зацепкой, так как в 1970-е немногие выписывали данное периодическое издание в небольшом Апшеронске. Оперативники проверили всех подписчиков и библиотеки. В одной из читален они узнали, что постоянный посетитель неоднократно возвращал журналы с вырванными страницами.

Сыщики выяснили, что этот молодой человек является работником деревообрабатывающего предприятия. Он признался, что вырывал страницы из «Вокруг света» и приклеивал их дома на стены. Результаты проверки показали, что этот человек не причастен к нападениям.

Николай Трунов в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему Фантомас долго оставался неуловимым

В поисках маньяка участвовали около 130 сыщиков. Они устраивали засады в излюбленных местными жителями местах загородного отдыха, прочесывали лесные массивы, привлекали агентурную сеть из числа местного криминалитета. Но в уголовном мире ничего не знали о таинственном злодее. Поскольку маньяк нападал на людей с ружьем, оперативники проверили подозрительных владельцев охотничьих билетов, но тоже безрезультатно. Они пришли к выводу, что серийный убийца, скорее всего, — обычный человек.

Маньяка ловили более трех лет. Мало кто знал, что он не просто мастерски скрывается, но и осведомлен о том, где и как его ищут (за исключением промаха с нападением на сотрудницу милиции).

Кто помог поймать серийного убийцу

Когда местная жительница Галина Трунова, сотрудница хлебозавода, возвращалась домой с работы, на нее напал маньяк в маске. Он схватил женщину за горло и хотел утащить в кусты, чтобы изнасиловать, но внезапно отпустил и сбежал. Как оказалось, злодей набросился на свою жену, которую не узнал в темноте.

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», женщина, на которую напал маньяк, потеряла шапку (по версии программы «Следствие вели», речь шла о сумочке). Насильник как ни в чем не бывало подобрал ее и принес домой. Увидев головной убор в квартире, женщина была в шоке. Затем она рассказала о случившемся племяннице. Та, заподозрив неладное, пошла в милицию.

Вскоре в квартиру Труновых нагрянули сыщики с обыском. Милиционеры нашли ружье и часы, которые маньяк забрал у жертв, а также маску. Как выяснилось, она не была сделана из женских черных чулок или колготок. Это был подшлемник пожарного — рабочий аксессуар хозяина дома.

Кем оказался маньяк из Апшеронска

Убийцей и насильником оказался 40-летний Николай Трунов. Все считали его примерным семьянином, он воспитывал с женой сына. Мужчина вел здоровый образ жизни, занимался спортом и любил охоту.

Трунов работал в пожарной охране. На службе его охарактеризовали как ответственного и исключительно положительного сотрудника, он имел награды и поощрения. Многие из коллег не верили в то, что Трунов был способен на убийства и изнасилования, поскольку считали его отзывчивым и эмпатичным человеком.

Жена Николая Трунова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Душегуб был активистом и вел поиски самого себя, как это делали другие маньяки — ростовский Андрей Чикатило, ленинградский Василий Филиппенко и саратовский Владимир Хаюстов, который также нападал на жертв в маске.

Однажды Трунов предупредил племянницу, что если она встретит преступника в маске на улице, то лучше не сопротивляться, чтобы он ее не покалечил или не убил.

По словам супруги, он испытывал сильное сексуальное влечение к противоположному полу. Она предполагала, что у мужа есть любовница, поскольку тот часто отлучался из дома, утверждая, что едет на охоту. Но каждый раз он возвращался без добычи.

Что стало с Фантомасом после задержания

На допросах Трунов активно сотрудничал со следствием и в деталях рассказывал о преступлениях. На очных ставках не потерпевшие опознавали маньяка, а он — их.

Трунов признался в почти 30 изнасилованиях и трех убийствах. Следствие полагало, что преступлений было больше, но многие пострадавшие женщины не обращались в милицию.

Многочисленные экспертизы признали Трунова вменяемым. В 1978 году суд вынес ему приговор в виде смертной казни, который вскоре привели в исполнение.

Читайте также:

Насиловал мальчиков, отрезал гениталии. Как маньяк кошмарил города на Волге

Охотник за волосами: в Саратове маньяк с лицом кинозвезды убивал женщин

Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

Убивал малышей в колясках: сын генерала год держал в ужасе всю Москву

Псковский Раскольников. Как повар-маньяк расправлялся с жертвами