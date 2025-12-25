Площадь пожара в порту на Кубани увеличилась Пожар в Темрюке охватил 4000 квадратных метров

Пожар в порту Темрюка продолжает разрастаться: к утру площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Огонь охватил два крупных резервуара с нефтепродуктами сразу после ночной атаки БПЛА. На место происшествия стянуты значительные силы экстренных служб, включая пожарный поезд.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано почти сто спасателей и 26 единиц спецтехники. Несмотря на огромные масштабы бедствия, по официальным данным Оперштаба Кубани, пострадавших в результате инцидента нет. Огнеборцы работают в экстремальных условиях, стараясь локализовать очаг и не дать пламени перекинуться на соседние портовые постройки.

Главной задачей экологов и сотрудников МЧС сейчас является защита морской среды. На данный момент попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено, специалисты внимательно следят за герметичностью резервуаров.

