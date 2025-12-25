Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 12:59

Площадь пожара в порту на Кубани увеличилась

Пожар в Темрюке охватил 4000 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар в порту Темрюка продолжает разрастаться: к утру площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Огонь охватил два крупных резервуара с нефтепродуктами сразу после ночной атаки БПЛА. На место происшествия стянуты значительные силы экстренных служб, включая пожарный поезд.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано почти сто спасателей и 26 единиц спецтехники. Несмотря на огромные масштабы бедствия, по официальным данным Оперштаба Кубани, пострадавших в результате инцидента нет. Огнеборцы работают в экстремальных условиях, стараясь локализовать очаг и не дать пламени перекинуться на соседние портовые постройки.

Главной задачей экологов и сотрудников МЧС сейчас является защита морской среды. На данный момент попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено, специалисты внимательно следят за герметичностью резервуаров.

Ранее стало известно, что женщина и подросток пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обоих раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

Кубань
пожары
атаки ВСУ
Краснодарский край
нефтепродукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.