25 декабря 2025 в 12:41

Подросток пострадал из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Гладков: женщина и подросток пострадали при атаке ВСУ на Грайворон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Женщина и подросток пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Грайвороне, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Обоих раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

В городе Грайворон в результате атаки вражеского дрона на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе ребенок, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что в регионе были зафиксированы новые атаки ВСУ с применением беспилотников. По его словам, в результате этих ударов один человек погиб, еще трое получили ранения. Пострадали жители разных населенных пунктов, включая село Новая Таволжанка и город Грайворон, отметил Гладков. Он добавил, что атакам также подверглись автомобили, частные дома и коммерческие объекты в нескольких округах.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что за сутки 22 декабря ВСУ задействовали 34 беспилотника для атаки на регион. Кроме того, украинские войска запустили по Белгородчине 10 боеприпасов. В преддверии новогодних праздников Гладков напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности.

