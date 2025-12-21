Жителям российского региона напомнили об угрозе ВСУ в новогодние праздники Гладков заявил об угрозах обстрела со стороны ВСУ в новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности. В своем Telegram-канале он заявил о возможных обстрелах и поставил вопрос о целесообразности проведения массовых праздничных мероприятий на территории области. По его словам, елки сейчас «работают» благодаря подключенным генераторам, и местные власти прилагают для этого сверхусилия.

Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остается. Мы всегда будем помнить трагические последствия 30 декабря 2023 года в городе Белгороде. Меры безопасности, которые стараемся предпринимать все четыре года, максимально большие. Но, как я уже сказал, и как вы знаете, опасность все равно остается, — отметил Гладков.

Ранее он сообщал, что в Белгородской области вблизи села Борки Валуйского района были обнаружены тела двух погибших женщин. Тела находились в автомобиле. Предположительно, 17 декабря эта машина подверглась атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

Также губернатор Белгородской области лично помог потушить горящий автомобиль после нападения украинского беспилотника. Он рассказал, что инцидент произошел в ходе его рабочей поездки по Грайворонскому району. Контроль за ремонтом и выплатой компенсации владельцам автомобиля поручен главе округа Дмитрию Панкову.