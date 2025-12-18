Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:46

Гладков помог потушить автомобиль после атаки БПЛА в Белгородской области

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помог потушить автомобиль после атаки БПЛА ВСУ. Глава региона рассказал о прилете в Telegram-канале, уточнив, что это произошло в рамках его рабочей поездки по Грайворонскому району.

В Грайвороне, пока стояли, разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация. <…> Горел автомобиль. Слава богу, внутри никого не было. Никто не пострадал. Вместе с жителями потушили возгорание, — поделился Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атаки БПЛА загорелась машина, но никто не пострадал, поскольку ее потушили. Ремонт и компенсацию владельцам автомобиля будет контролировать глава округа Дмитрий Панков.

Ранее в результате атак ВСУ в Белгородской области 10 человек, включая одного подростка, получили ранения. Губернатор региона уточнил, что атаке подвергся Грайворонский округ. Самый тяжелый инцидент произошел в селе Замостье, где FPV-дрон прилетел в легковой автомобиль, а находившийся внутри мужчина скончался на месте.

17 декабря Гладков сообщил, что в Белгородской области умер мужчина, который был тяжело ранен во время украинского обстрела села Ясные Зори в октябре 2024 года. Глава региона пояснил, что все это время пациент находился в больнице.

Белгородская область
дроны
ВСУ
автомобили
