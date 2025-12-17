Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ в Белгородской области Гладков: при атаке ВСУ погиб один житель Замостья и 10 человек получили ранения

В результате атак ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области 10 человек, включая подростка, получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Наиболее тяжелый инцидент произошел в селе Замостье, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль: один из находившихся в салоне мужчин скончался на месте, двое получили баротравмы.

После получения необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно. Транспортное средство повреждено, — сообщил Гладков.

В этом же селе в результате другого удара беспилотника пострадала семейная пара. В Грайвороне при детонации дрона на дороге ранения получили шесть человек, в том числе 15-летняя девочка. Четверо пострадавших с травмами госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Помимо жертв и пострадавших, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: в Грайвороне выбиты стекла в семи квартирах и здании социального объекта, в Замостье повреждено остекление в трех частных домах и два автомобиля.

Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины, который получил тяжелые ранения во время украинского обстрела села Ясные Зори в октябре 2024 года. По его словам, все это время пациент находился в больнице.