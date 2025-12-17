Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 18:50

Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ в Белгородской области

Гладков: при атаке ВСУ погиб один житель Замостья и 10 человек получили ранения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В результате атак ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области 10 человек, включая подростка, получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Наиболее тяжелый инцидент произошел в селе Замостье, где FPV-дрон атаковал легковой автомобиль: один из находившихся в салоне мужчин скончался на месте, двое получили баротравмы.

После получения необходимой помощи лечение продолжат амбулаторно. Транспортное средство повреждено, — сообщил Гладков.

В этом же селе в результате другого удара беспилотника пострадала семейная пара. В Грайвороне при детонации дрона на дороге ранения получили шесть человек, в том числе 15-летняя девочка. Четверо пострадавших с травмами госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

Помимо жертв и пострадавших, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: в Грайвороне выбиты стекла в семи квартирах и здании социального объекта, в Замостье повреждено остекление в трех частных домах и два автомобиля.

Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины, который получил тяжелые ранения во время украинского обстрела села Ясные Зори в октябре 2024 года. По его словам, все это время пациент находился в больнице.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
пострадавшие
ВСУ
беспилотники
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внучка Маслякова показала образ за несколько миллионов
Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование
«Зомбировали» бизнесменов за деньги: что за секту накрыли силовики на Алтае
В Верховной раде признали утрату более 500 тыс. солдат ВСУ
Любитель дрифта влетел в остановку с людьми и попал на видео
Киев решил сдать Гуляйполе? Наступление 17 декабря, главная проблема ВСУ
На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ
Депутат Леонов раскрыл, как искусственный интеллект помогает врачам
Сколько заряжается электромобиль от розетки: почему зимой надо ждать дольше
Энергокризис в Одесской области обернулся ЧС государственного масштаба
Как часто посещать ветеринара: график для собак, кошек, грызунов и экзотов
Экс-главе польского МО грозит тюрьма из-за авиакатастрофы под Смоленском
Пенсионер зарезал капризную гостью, чтобы не ходить в магазин
Курильщиков в китайских ТЦ может ждать неприятный сюрприз
Запекаю форель в фольге: главное блюдо для бабушки на праздник!
В Петербурге обсуждают новый график новогодних фейерверков
Известный американский рэпер объявил о концерте в России
Хакеры взломали крупнейший порносайт в мире
Депутат Леонов указал на «больное место» российского здравоохранения
Запах чистоты: почему ароматы хлопка и белого чая стали интерьерным трендом
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват
Общество

Картофельные дольки на праздничный стол. Запекаю целый противень с паприкой и тимьяном. Гарнир нарасхват

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.