09 января 2026 в 18:53

Аналитики оценили, как развитие ИИ отразится на стоимости техники

FT: активное развитие ИИ вызовет скачок цен на смартфоны и компьютеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Активное создание центров обработки данных, необходимых для работы искусственного интеллекта, может вызвать нехватку микросхем памяти для смартфонов и компьютеров, сообщает газета Financial Times. По мнению аналитиков, существует большой риск, что уже в 2026 году цены на бытовую электронику резко взлетят вверх.

Уточняется, что сегодня главными инвесторами в ИИ-технологии являются Amazon, Google, Open AI и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Они нуждаются в чипах высокопропускной памяти. При этом крупнейшие производители, такие как Samsung, SK Hynix и Micro, уже сместили внимание с рядового потребителя на указанные корпорации при выпуске чипов.

Ранее искусственный интеллект Grok, принадлежащий американскому бизнесмену Илону Маску, лишился функции генерации изображений для подавляющего большинства пользователей. Это произошло после жалоб на создание сексуализированных материалов и сцен насилия. Решение было принято на фоне угроз штрафов, санкций регуляторов и возможного запрета социальной сети X в Великобритании.

искусственный интеллект
технологии
чипы
микросхемы
смартфоны
компьютеры
техника
