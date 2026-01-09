Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 18:32

Grok лишился генератора картинок из-за порно

Grok ограничил создание изображений после жалоб на сексуальный контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Искусственный интеллект Grok, принадлежащий американскому бизнесмену Илону Маску, лишился функции генерации изображений для подавляющего большинства пользователей после жалоб на создание сексуализированных материалов и сцен насилия, сообщает The Guardian. Решение было принято на фоне угроз штрафов, санкций регуляторов и возможного запрета соцсети X в Великобритании.

По информации The Guardian, функция создания изображений теперь доступна только платным пользователям. Как отметили в компании, данные таких клиентов сохраняются, включая платежные сведения, что позволяет идентифицировать их при необходимости.

По данным издания, Grok использовался для обработки изображений женщин с целью раздевания и придания им сексуализированных поз. В том числе, как показали исследования, для создания порнографических видео без согласия, а также сцен насилия.

Ранее Илон Маск заявил, что импланты его компании Neuralink смогут полностью восстанавливать двигательные функции у людей с ограниченными возможностями. Предприниматель уверен, что технология позволит добиться полной реабилитации пациентов.

