В Белгородской области нашли решение проблемы с электричеством В Белгородской области начался переход на резервные источники электричества

В Белгородской области начался переход на резервные источники электричества после ночных ударов по объектам энергоснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Работы проводятся для восстановления подачи электроэнергии, тепла, воды и отведения канализации в жилом фонде.

Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас предпринимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда. Работы выполняются, — написал Гладков.

По словам губернатора, баланс топлива в регионе достаточен, а очереди на заправках и в банкоматах излишни. Гладков отметил, что главы муниципалитетов и министры находятся на местах, связь с федеральными ведомствами поддерживается, и вся необходимая помощь региону оказывается.

Ранее в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область без электричества остались 556 тыс. человек, у такого же количества отключили отопление в 1920 многоквартирных домах. Кроме того, около 200 тыс. жителей остались без водоснабжения.