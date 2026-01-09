Ученые анонсировали уникальное астрономическое явление 22 января

Парад трех ближайших к Земле планет достигнет своего максимума 22 января, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. В течение ближайших двух недель Меркурий, Венера и Марс сформируют скопление рядом с Солнцем. Первой из этой группы начнет удаляться от светила самая быстрая планета — Меркурий. Это произойдет еще до конца января. Затем, в феврале, аналогичное движение совершат сначала Венера, а после нее — Марс.

К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2–3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться, — сообщили специалисты.

Ранее мощный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали российские ученые. Событие было зарегистрировано в середине дня при помощи коронографов, которые ведут наблюдения за звездой.

До этого сообщалось, что наступивший 2026 год будет богат на астрономические события. Первое из них произойдет уже 10 января, когда Юпитер достигнет максимальной яркости. Планету и четыре ее спутника можно будет рассмотреть в обычный бинокль. Затем, 28 января, Луна пройдет через скопление Плеяды. К середине ночи оно будет практически полностью скрыто. Завершит февраль малый парад планет 27 числа. Через час после заката к Венере, Урану и Нептуну присоединится лунный серп.