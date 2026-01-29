Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:11

Найдена потенциально пригодная для жизни планета

AJ: ученые нашли планету с температурой –70°C, которая пригодна для жизни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ученые из Австралии, США, Великобритании и Дании обнаружили планету HD 137010 b, которая потенциально может поддерживать жизнь, передает научный журнал Astrophysical Journal. Расстояние от Земли до этого объекта составляет 146 световых лет.

В исследовании HD 137010 b описывается как первый кандидат в планеты, имеющие радиус и орбитальные параметры, близкие к земным. Эта планета пересекает диск звезды, аналогичной Солнцу.

Планета имеет радиус на шесть процентов больше, чем у Земли. Температура ее поверхности может достигать значений, аналогичных марсианским, и опускаться ниже –70 градусов Цельсия.

Ранее ученые обнаружили уникальную планету необычной формы — PSR J2322–2650b. Она похожа на лимон и отличается от известных планет по своим характеристикам. Газовый гигант был найден с помощью телескопа James Webb. По размеру его можно сравнить с Юпитером, но его форма и особенности обусловлены сильным гравитационным воздействием.

До этого восьмилетняя девочка Великобритании обнаружила на пляже древнейший метеорит, который может быть старше Земли. Ребенок нашел два необычных камня во время прогулки с отцом и сестрой. Геолог, посетивший семью, предположил, что один из камней может быть связан с вулканической активностью, а второй оказался метеоритом с кристаллами, характерными для космической среды. Ученые установили, что возраст метеорита составляет около 4,5 млрд лет.

