19 декабря 2025 в 21:16

Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт

Daily Mail: ученые обнаружили планету в форме лимона рядом с нейтронной звездой

PSR J2322–2650b PSR J2322–2650b Фото: NASA
Ученые сообщили об открытии планеты в форме лимона — из-за необычных очертаний и состава небесное тело не укладывается в существующие теории формирования планет, передает в Daily Mail. Газового гиганта назвали PSR J2322–2650b, его обнаружили благодаря телескопу James Webb.

По информации СМИ, по размеру планету можно сопоставить с Юпитером. Однако PSR J2322–2650b резко отличается по характеристикам. Вытянутую форму небесное тело приняло под воздействием сильной гравитации. Не исключено, что на планету повлияло гравитационное поле нейтронной звезды, вокруг которой она вращается, добавили журналисты.

Ранее космический телескоп NASA Hubble повторно снял на фото межзвездную комету 3I/ATLAS. На момент наблюдения объект удалялся от Земли, находясь от планеты на расстоянии примерно 286 млн километров.

До этого сообщалось, что марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Такой вывод был сделан после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра.

