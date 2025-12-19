Ученые открыли планету необычной формы, похожей на фрукт Daily Mail: ученые обнаружили планету в форме лимона рядом с нейтронной звездой

Ученые сообщили об открытии планеты в форме лимона — из-за необычных очертаний и состава небесное тело не укладывается в существующие теории формирования планет, передает в Daily Mail. Газового гиганта назвали PSR J2322–2650b, его обнаружили благодаря телескопу James Webb.

По информации СМИ, по размеру планету можно сопоставить с Юпитером. Однако PSR J2322–2650b резко отличается по характеристикам. Вытянутую форму небесное тело приняло под воздействием сильной гравитации. Не исключено, что на планету повлияло гравитационное поле нейтронной звезды, вокруг которой она вращается, добавили журналисты.

