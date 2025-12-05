NASA показало новый снимок кометы 3I/ATLAS

Космический телескоп NASA Hubble 30 ноября 2025 года повторно снял на фото межзвездную комету 3I/ATLAS. В момент наблюдения объект удалялся от Земли, находясь от нее примерно на расстоянии в 286 миллионов километров, сообщили в агентстве.

Как заявили в NASA, наблюдения продолжатся еще несколько месяцев, чтобы зафиксировать изменения яркости и структуры кометы на ее пути на выходе в межзвездное пространство. При текущем режиме съемки телескоп отслеживает сам объект, из-за чего фоновые звезды выглядят как полосы света.

Последние данные наблюдений свидетельствуют о том, что комета, вероятно, покрыта ледяными криовулканами, которые выбрасывают струи газа и пыли. Резкое возрастание яркости объекта произошло на расстоянии порядка 378 миллионов километров от Солнца, когда его поверхность и недра нагрелись, вызвав сублимацию льда и отчетливые струйные выбросы.



Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт сообщил, что. Комета Хейла — Боппа, которая считается самой яркой в XX веке, снова сблизится с Землей в 4390 году. По словам эксперта, Солнечную систему она так и не покинет. Сейчас она находится между Плутоном и Седной. Ученый отметил, что только после ее возвращения станет ясно, сможет ли небесное тело в будущем вылететь за пределы нашей системы.