Стала известна дата возвращения самой яркой кометы Ученый ИКИ РАН Эйсмонт: комета Хейла — Боппа вернется к Земле в 4390 году

Комета Хейла — Боппа, которая считается самой яркой в XX веке, снова сблизится с Землей в 4390 году, рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. По словам эксперта, Солнечную систему комета так и не покинет.

Сейчас она находится между Плутоном и Седной. Ученый отметил, что только после ее возвращения в 4390 году станет ясно, сможет ли небесное тело в будущем вылететь за пределы нашей системы.

Все будет зависеть от поведения Юпитера, который своей гравитацией может или выбросить комету за пределы Солнечной системы, или отправить ее прямиком на Солнце, где она сгорит, — заметил ученый.

Открытая в 1995 году комета Хейла — Боппа была видна невооруженным глазом на протяжении рекордных 18 месяцев. Это вызвало в обществе не только всплеск интереса к астрономии, но и многочисленные слухи. Ее называли замаскированным кораблем пришельцев, а некоторые считали причиной скорой гибели человечества.

Ранее россиянам сообщили, что ретроградное движение Меркурия завершилось 29 ноября. Ученые также успокоили граждан, которые выражали беспокойство по поводу этого астрономического явления.