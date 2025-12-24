Новый год-2026
Министру обороны Чехии попало за слова об Украине

Le Monde: главе Минобороны Чехии Зуне запретили говорить об украинском кризисе

Яромир Зуна Яромир Зуна Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чешские власти ограничили публичную активность нового министра обороны Яромира Зуны после его заявлений в поддержку Киева, сообщает французская газета Le Monde. Поводом для такого решения стали его недавние высказывания о возможном расширении инициативы по поставкам боеприпасов Украине.

По данным Le Monde, заявление Зуны на пресс-конференции на прошлой неделе вызвало резкую реакцию внутри правящей партии «Свобода и прямая демократия». Несколько представителей партии призвали министра либо отказаться от своих слов, либо покинуть занимаемую должность.

Позднее лидер партии и председатель парламента Томио Окамура сообщил, что было принято решение ограничить право Яромира Зуны высказывать собственную позицию по украинской тематике. Как отмечают журналисты, курирование данного вопроса теперь осуществляется лично премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Ранее спикер палаты депутатов Томио Окамура заявил, что Зуна отклонил приглашение посетить Украину. По его словам, глава ведомства также намерен лишить ВСУ поставок боеприпасов. До этого Окамура подтвердил, что никакие деньги чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку конфликта на Украине.

Чехия
Украина
кризисы
поставки оружия
