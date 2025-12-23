Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:38

Новый министр обороны Чехии принял неожиданное решение по Украине

Новый министр обороны Чехии Зуна отклонил приглашение посетить Украину

Яромир Зуна Яромир Зуна Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна отклонил приглашение посетить Украину, сообщил спикер Палаты депутатов Томио Окамура. По его словам, которые приводит портал Denikn, глава ведомства также намерен лишить ВСУ поставок боеприпасов от Праги.

Министр обороны Яромир Зуна не принял приглашение [посетить] Украину, — отметил Окамура.

Ранее спикер Палаты депутатов заявлял, что граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ. Он добавил, что поддержка Украины будет заложена на стремлении как можно скорее прекратить конфликт, прежде всего — на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа.

До этого чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.

