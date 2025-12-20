В Чехии призвали прекратить финансировать конфликт на Украине Спикер Окамура: граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ

Граждане Чехии не будут платить за оружие для ВСУ, заявил спикер палаты депутатов парламента республики и лидер движения SPD Томио Окамура на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что поддержка Украины будет заложена на стремлении как можно скорее прекратить конфликт.

Никакие деньги чешских граждан на закупку оружия и боеприпасов и поддержку конфликта на Украине не пойдут. Поддержка Украины будет заложена на стремлении как можно скорее прекратить конфликт и гибель людей, прежде всего — на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа, — заявил Окамура.

Он добавил, что относительно чешской инициативы по поставкам боеприпасов имеется мнение о ее недостаточной прозрачности. Окамура дополнительно указал, что, по доступной информации, эта инициатива предполагает получение чрезмерно высоких прибылей. В связи с этим он предложил сначала внимательно изучить данную ситуацию.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины и направлять на это средства. По его словам, Еврокомиссия должна найти иные способы решения этого вопроса, так как «казна пуста» и деньги нужны чешским гражданам.