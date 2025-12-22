Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Этот красавец — лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала. Получается свежий, сбалансированный, не тяжелый — самое то для новогоднего застолья!

Это невероятная вкуснятина: сладковатые крабовые палочки, сочные помидоры, хрустящий сладкий перец и сливочный сыр прекрасно сочетаются друг с другом. Этот салат не утяжелит желудок и позволит вам наслаждаться праздником до самого утра.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек (размять вилкой на волокна), 2 средних помидора (семена удалить, мякоть нарезать тонкими полосками), 1 красный или желтый болгарский перец (нарезать тонкой соломкой), 100 г твердого сыра (натереть на крупной терке), 2 ст. л. майонеза, соль, молотый черный перец по вкусу. Все подготовленные ингредиенты сложите в салатницу, заправьте майонезом. Не переборщите, двух столовых ложек достаточно! Дайте ему постоять 5–10 минут для пропитки и подавайте.

