Салат с пекинской капустой «Свежесть»: без кучи слоев из самых простых продуктов

Приготовьте невероятно легкий и быстрый салат «Свежесть» без кучи слоев и из самых простых продуктов. Его вкус — это идеальный баланс хрустящей сочной капусты, нежной куриной грудки, питательных яиц и свежих помидоров.

Вам понадобится: 400 г пекинской капусты, 300 г отварной куриной грудки, 3 вареных яйца, 2 свежих помидора, 150 г майонеза, соль и перец по вкусу. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкими полосками. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Яйца и помидоры нарежьте кубиками такого же размера. Все ингредиенты поместите в просторную миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут перед подачей.

Салат получается легким, но достаточно сытным, с ярким свежим ароматом и приятной текстурой.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дымок» с клюквой: отлично впишется в новогодний стол наравне с оливье и шубой.

