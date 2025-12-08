ТИЭФ'25
Бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой: рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой: рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков. Этот салат — настоящая гастрономическая ностальгия. Он простой, сытный и невероятно узнаваемый. Сочетание хрустящей капусты, ароматной полукопчёной колбасы и свежей зелени создаёт тот самый, «дежурный» вкус, который многие помнят с детства.

Для одной порции вам понадобится: 80 г белокочанной капусты, 20 г зелёного консервированного горошка, 30 г полукопчёной колбасы, 20 г зелёного лука, 30 г майонеза, 1 варёное яйцо, свежая петрушка, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: Капусту тонко нашинкуйте. Колбасу нарежьте небольшими кубиками или тонкой соломкой. Зелёный лук и варёное яйцо мелко порубите. Петрушку измельчите. В миске соедините капусту, колбасу, лук, яйцо и зелень. Добавьте горошек, майонез, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Салат готов к подаче сразу же.

Ранее мы готовили простой салат «Квадро». Всего 4 ингредиента, но очень вкусно.

